خسروی از کتابخانه ملی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، خسروی به دلیل پاره‌ای دلایل دو روز پیش استعفایش را به علی‌اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارائه کرد که وی نیز با این استعفا موافقت کرد.

بر اساس این گزارش وی از عضویت در شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز استعفا کرده است.

تاکنون گزینه‌ای را برای تصدی سمت معاونت اسناد ملی این سازمان معرفی نشده است.

خسروی اوایل سال گذشته جایگزین سعید رضایی شریف آبادی در معاونت اسناد سازمان شد و مدت 5/1 سال را در این سمت مشغول به فعالیت بود. وی پیش از تصدی معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، معاون آموزش، پژوهش و فناوری این سازمان بود.