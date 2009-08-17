  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

مسعودی در گفتگو با مهر:

وزیر علوم از بدنه وزارت علوم معرفی شود/ احتمال معرفی زاهدی وجود دارد

وزیر علوم از بدنه وزارت علوم معرفی شود/ احتمال معرفی زاهدی وجود دارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وزیر علوم باید از از بدنه وزارت علوم انتخاب و به مجلس معرفی شود، گفت: احتمال اینکه زاهدی به عنوان وزیر علوم معرفی شود وجود دارد.

غلامحسین مسعودی ریحان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تعیین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دولت با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رایزنی نشده و نمی توان درباره گزینه هایی که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده پیش بینی کرد.

وی تاکید کرد: پیش بینی وزیر علوم آینده به دلیل اینکه رئیس جمهور در دقیقه 90 افراد را معرفی می کند امکانپذیر نیست.

مسعودی درباره معیارهای مجلس برای وزیر علوم اظهار داشت: وزیر علوم معمولا باید فردی باشد که با مسائل و موارد آموزش عالی آشنا باشد و از بدنه وزارت علوم باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزیر علوم همچنین باید با چالشها و نکات قوت و ضعف وزارت علوم آشنا و از مقبولیت خوبی میان اساتید و دانشجویان برخوردار باشد.

وی به یک گمانه زنی پرداخت و گفت: ممکن است وزیر علوم فعلی برای این پست مجددا معرفی شود.

کد مطلب 931041

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها