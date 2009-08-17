وزیر علوم از بدنه وزارت علوم معرفی شود/ احتمال معرفی زاهدی وجود دارد

غلامحسین مسعودی ریحان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تعیین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دولت با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رایزنی نشده و نمی توان درباره گزینه هایی که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده پیش بینی کرد.

وی تاکید کرد: پیش بینی وزیر علوم آینده به دلیل اینکه رئیس جمهور در دقیقه 90 افراد را معرفی می کند امکانپذیر نیست.

مسعودی درباره معیارهای مجلس برای وزیر علوم اظهار داشت: وزیر علوم معمولا باید فردی باشد که با مسائل و موارد آموزش عالی آشنا باشد و از بدنه وزارت علوم باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزیر علوم همچنین باید با چالشها و نکات قوت و ضعف وزارت علوم آشنا و از مقبولیت خوبی میان اساتید و دانشجویان برخوردار باشد.

وی به یک گمانه زنی پرداخت و گفت: ممکن است وزیر علوم فعلی برای این پست مجددا معرفی شود.