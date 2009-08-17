جزئیات برنامه پنجم در بخش آب و برق/ برنامه ساده، روان و منطقی نوشتیم

پرویز فتاح در گفتگو با مهر گفت: وزارت نیرو کار تدوین برنامه پنجم در بخش آب و برق را از سال گذشته در دو بخش مجزا آغاز و پیشنهاداتی در این باره به دولت ارائه داده است. بر همین اساس، یک جلسه اختصاصی در دولت نیز به این بحث اختصاص یافت.

وزیر نیرو افزود: از جمله شاخصهای مهمی که دولت بر روی آن تاکید زیادی داشته، راندمان نیروگاهها است که باید از 37 درصد فعلی به 43 درصد در پایان برنامه پنجم برسد، به این معنا که سالانه باید یک درصد به راندمان نیروگاهها اضافه شود. البته هم اکنون چنین وضعیتی در نیروگاهها حاکم است.

وی تصریح کرد: در دو سال گذشته راندمان نیروگاهها از 35 درصد به 37 درصد رسیده و آخر امسال نیز عدد 38 درصد رقم می خورد، بنابراین دولت برای خود الزام کرده است که این هدف تحقق یابد.

مدیریت مصرف برق در برنامه پنجم

به گفته فتاح، از جمله دیگر الزامات وزارت نیرو در برنامه پنجم مدیریت مصرف برق است. از سوی دیگر، برای کاهش تلفات شبکه برق کشور، دولت مشخصا از نظر کمی عدد تعیین و تکلیف کرده است، این تاکید سنگینی است که برای وزارت نیرو در احکام برنامه پنجم ایجاد شده است.

وی افزود: اگر این برنامه با حمایت رئیس جمهور و همت دولت تصویب شود، از سال 89 که شروع برنامه است، وزارت نیرو روی خط برنامه پنجم توسعه پیش می رود.

جزئیات برنامه پنجم در بخش آب

فتاح به تشریح جزئیات برنامه پنجم در بخش آب پرداخت و گفت: برای بخش آب نیز مهار آبها در ابعاد مختلف دیده شده است و از سوی دیگر، وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلف به کاهش مصرف و مصرف بهینه آب و نیز افزایش راندمان آب کشاورزی شده است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این برنامه ماحصل کار یکساله وزارت نیرو بوده است که از سوی این وزارتخانه، معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز کارشناسان خبره تدوین شده است. بنابراین، زمانی که این برنامه برای تصویب به دولت رفت، در مدت نیم ساعت به تصویب رسید.

وی با اشاره به نفس گیر بودن تصویب برنامه پنجم در برخی از بخشها، خاطرنشان کرد: بر خلاف این موضوع، برنامه بخش آب و برق به صورت روان، ساده و منطقی نوشته شده است.

فتاح تاکید کرد: البته این احکام مصوب دولت است ولی برنامه پنجم باید تبدیل به قانون شود. معنای این امر آن است که آنچه از مجلس بیرون آید قانون برنامه پنجم تلقی می شود.