توصیه های وزارت بهداشت به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه به هموطنان توصیه شده است که از خرید زولبیا، بامیه، خرما و شیرینی های سنتی ویژه ماه مبارک رمضان که به صورت فله ای و یا در بسته بندی های غیرمجاز عرضه می شود، خودداری نمایند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین مناسب ترین ظروف برای توزیع نذورات و افطاردهی حاوی مواد غذایی را ظروف یکبار مصرف با پایه گیاهی و تجزیه پذیر و در درجه بعد ظروف سلولزی برشمرده و افزوده است: استفاده از مابقی ظروف یکبار مصرف برای توزیع غذای سرد بلامانع است.

این وزارتخانه همچنین به هموطنان توصیه کرده است که قبل از استفاده از سبزیجات، چهار مرحله سالم سازی سبزی، شامل شستن سبزی، ریختن یک تا 5 قره مایع ظرفشویی در یک لیتر آب به منظورانگل زدایی سبزی، گندزدایی سبزی با محلول های عرضه شده در داروخانه ها و نهایتاً شست و شوی سبزی با آب انجام شود.

در ادامه این اطلاعیه همچنین به هموطنان توصیه شده است که توزیع مواد غذایی پخته شده فقط به صورت گرم و تازه صورت پذیرد و در تهیه غذا از روغن با ترانس پایین و ترجیحاً مایع و نیز نمک یددار تصفیه شده استفاده شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این اطلاعیه از هموطنان خواسته است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از تهیه و طبخ غذای زیرزمینی موادغذایی و عرضه از طریق دستفروشان، می توانند مراتب را با شماره تلفن 09678 اطلاع دهند