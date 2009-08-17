140دستگاه وسیله نقلیه به ناوگان حمل و نقل چهارمحال و بختیاری پیوست

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه چهار محال و بختیاری گفت: تعداد 140دستگاه از قبیل کامیون، اتوبوس و سواری کرایه از ابتدای سال تاکنون به ناوگان این استان اضافه شده است.