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۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

140دستگاه وسیله نقلیه به ناوگان حمل و نقل چهارمحال و بختیاری پیوست

140دستگاه وسیله نقلیه به ناوگان حمل و نقل چهارمحال و بختیاری پیوست

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه چهار محال و بختیاری گفت: تعداد 140دستگاه از قبیل کامیون، اتوبوس و سواری کرایه از ابتدای سال تاکنون به ناوگان این استان اضافه شده است.

باقر کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: میزان اعتبار اختصاص داده شده برای ناوگان جدید دو میلیارد و 10میلیون تومان از محل تسهیلات لیزینگ و تسهیلات کار گروه اشتغال است.

وی افزود: این سازمان با همکاری استاندار استان قراردادی با شرکت سایپا دیزل منعقد کرده است که بتوانیم از محل تسهیلات لیزینگ نوسازی ناوگان را  برای متقاضیان انجام دهیم.

کیانی خاطر نشان کرد: این سازمان تمامی تلاش خود را می کند که خدماتی با کیفیت وایمن برای هموطنان در سراسر کشور انجام دهد و خودروهای از کار افتاده را نوسازی کند تا ایمنی را در جاده ها به حداکثر ممکن برسد.

کد مطلب 931072

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