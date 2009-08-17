یک شرکت داخلی موفق به تولید رنگ قرمز بنزین شد

محمد وهاب زاده عضو انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: پژوهشگران و محققان شرکت الوان ثابت با توجه به امکانات، توانمندی ها و تخصص اجرایی خود، از حدود دو سال پیش اقدام به تحقیق در زمینه ساخت رنگ قرمز بنزین کرده بودند.

وی از تاییدیه کیفیت پژوهشکده نفت و پالایشگاه نفت تهران برای "رنگ قرمز بنزین" تولیدی این شرکت خبر داد و اظهار داشت: تاکنون صنعت نفت کشور برای تامین این رنگ، ناچار به واردات آن از شرکت های اروپایی و امریکایی بوده است.

وهاب زاده حداقل مصرف "رنگ قرمز بنزین" در پالایشگاه های کشور را سالانه بیش از 50 تن اعلام و تصریح کرد: "رنگ قرمز بنزین" تولید داخلی به قیمت یک دوم نمونه وارداتی آن و با همان کیفیت عرضه می شود.

مدیرعامل الوان ثابت در ادامه از توانایی این شرکت برای تبدیل برخی اقلام صنایع پتروشیمی مانند بنزن و نفتالین به فرآورده های با ارزش افزوده بالاتر خبر داد و اضافه کرد: متاسفانه پس از اعلام این موضوع شاهد چندین برابر شدن قیمت مواد اولیه مصرفی داخلی بودیم و همچنان شاهد صادارت این محصولات به خارج از کشور و با قیمتهای پایین هستیم.

وی بیان کرد: حتی متولیان انرژی برای اثبات ادعای ما، کارشناسان صنعت نفت و انرژی را برای بازدید و ارزیابی توانمندی های این مجموعه اعزام نکردند.

تنها تولیدکننده رنگ صنایع نساجی کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرکت الوان ثابت برای تنظیم وضع عرضه و تقاضا در بازار و متعادل سازی قیمتها از سال 1385 تقاضای افزایش تعرفه کالاهای وارداتی در چهار گروه اسیدی، مستقیم، راکتیو و پیگمنت که در این شرکت به صورت انبوه تولید می شود، کرده بود.

عضو انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: در خردادماه 1387 با افزایش سود بازرگانی چهار گروه رنگ فوق موافقت شد اما متاسفانه حرکتی که حداقل سه سال زمان صرف شده بود تا به نتیجه برسد ظرف مدت کمتر از سه ماه با جوسازیهایی که در این باره انجام گردید، موجب ابطال مصوبه مذکور شد.