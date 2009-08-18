تولید گندم و جو کاهش یافت

حسین اردستانی در گفتگو با مهر گفت:‌ کاهش 46 درصدی بارندگی در استان تهران باعث بروز خسارتهایی به محصولات زراعی شده است. بر این اساس، با توجه به آنکه سطح قابل توجهی از غلات بر اثر خشکسالی خسارت دید، اما سطح بیمه شده اراضی غلات در سال زراعی جاری با افزایش 46 درصدی مواجه است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران همچنین با اشاره به اینکه بخش سبزی و صیفی غیرگلخانه ای نیز با کاهش در تولید مواجه است، گفت :‌ با همکاری تولید کنندگان، کارشناسان خبره و محققان، راهکارهای مقابله با خشکسالی عملیاتی شده و از بحران گذر کرده ایم.

وی تصریح کرد: ‌با پیش بینی های به عمل آمده تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، سطح گلخانه های استان تهران از سطح فعال 2 هزار و 500 هکتاری به 15هزار هکتار می رسد.

این مقام مسئول در ادامه متذکر شد :‌ به شرطی که تسهیلات مورد نیاز برای ارتقای چنین امری تامین شود، سالانه 2 هزار و 500 هکتار به سطح گلخانه های استان تهران افزوده می شود.

به گزارش مهر، در چند سال گذشته کشاورزان به دلیل شرایط اقلیمی و آب وهوایی نامناسب (خشکسالی و سرمازدگی) به ویژه در استان تهران و عدم رسیدگی و پرداخت به موقع بیمه، با مشکلات زیادی روبرو شده اند و این قشر متضرر اقدام به خرده فروشی زمینهای قابل کشت خود شده و به جای کشت و زراعت بر روی این زمینهای حاصلخیز، شاهد برجها و منازل مسکونی ییلاقی در اطراف پایتخت هستیم.