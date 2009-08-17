به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست خبری مهدی ارگانی مدیر کل اداره پویانمایی با حضور خبرنگاران در این اداره برگزار شد.
ارگانی در این نشست گفت: پویانمایی تحول سریعی را در دنیا پشت سر میگذارد و آینده تصویر در اختیار انیمیشن قرار میگیرد. در کشور ما در سالهای اخیر توجه زیادی به توسعه انیمیشن شده، اما هنوز برای عمومی شدن نوپا است.
وی درادامه افزود: قبل از انقلاب کودکان شاهد انیمیشنهای آمریکایی بودند و تولید ملی نداشتیم اما در سال های اخیر به تعداد تولیدات ملی افزوده شده است. ما درحوزه انیمیشن نیاز داریم به استانداردهای فنی، مالی و فرهنگی نزدیک شویم. من در چند ماهی که در صبا مشغول هستم متوجه شدم در این سه مورد که به آن اشاره کردم استاندارد نداریم یا اگر هم استانداردی وجود دارد کل فعالیت ها را پوشش نمیدهد.
ارگانی اشاره کرد: برای ساخت هر کاری باید قیمت آن را بدانیم. ممکن است برای پروژه ای دقیقه ای 200 هزار تومان کم باشد و برای پروژهای دیگر خلاف آن باشد به نظر من باید تغییرات در فاصله سقف و کف انیمیشن ایجاد شود و هدف ما رسیدن به استانداردها و قیمت گذاری عادلانه است.
وی گفت: ما در فیلمنامه مشکلات زیادی داریم میتوان گفت یکی از دلایلی که انیمیشن در کشور ما هنوز جریان نشده، تعداد کم فیلمنامهنویس خوب در حوزه انیمیشن است. در ساخت انیمیشنهای تاریخی، شاهنامه و شخصیتهای دینی باید وسواس زیادی صرف کنیم.
مدیرکل اداره پویانمایی درباره تولیدات این اداره گفت: در حال حاضر نزدیک به 300 پروژه در حال تولید است، باید روی کیفیت بیشتراز کمیت کار کرد. برای اولین بار شورای گرافیک در اداره کل پویانمایی راه اندازی کردیم. در این شورا افراد متخصص درباره استوری بورد انیمیشنها نظر میدهند تا کارهای مناسب تهیه شود.
وی با اشاره به همکاری اداره کل پویانمایی با نویسندگان مطرح گفت: تعدادی از نویسندگان مطرح مشغول نگارش مجموعهای 50 قسمتی با نام «بزا بزا» هستند. علاوه بر آن چند هفتهای است مشغول تقویت شوراهای ارزیابی و برآورد در اداره کل پویانمایی هستم.
ارگانی در بخش دیگر از سخنان خود یکی از مشکلات مدیران فرهنگی کشور را نبود قدرت تشخیص ذکر کرد و گفت: برخی از مدیران قدرت تشخیص ندارند. به عنوان نمونه هر ایدهای از حاتمیکیا را میپسندند در حالی که اگر فرد دیگری ایدهای ارایه دهد نمیپسندند. ما باید قدرت تشخیص خود را بالا ببریم. سقف انیمیشن در کشور باید بالا بیاید و نه کف آن. وضعیت ما در ارتباط با ابزارهای انیمیشن خوب است و نیروهای جوان مستعد هم فراوان هستند باید آنها را شناسایی و از تواناییهایشان بهرهمند شویم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تا چه زمانی اداره کل پویانمایی به استانداردها در انیمیشن نزدیک می شود، توضیح داد: فکر می کنم تا یک سال آینده بتوانیم به استانداردها برسیم و عیوب را برطرف کنیم، ما قصد داریم انیمیشنهایی را که برای کودکان جذابیت ندارد ریشه کن کنیم. همچنین از پایان نامههای دانشجویان حمایت میکنیم و آمادگی داریم دانشجویان دورههای عملی خود را در صبا یا شرکتهایی که با اداره کل پویانمایی فعالیت میکنند، بگذرانند.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال بودجه ای در اختیار دوستان قرار دادم تا کتاب هایی در حوزه آموزش انیمیشن را جستجو و انتشارات صبا آن را چاپ کند. همچنین از نیروهای مراکز استانها هم برای تولید انیمیشن استفاده خواهیم کرد ، طرح مسائل حجاب در تولیدات انیمیشن هم در حال بررسی است.
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