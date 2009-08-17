"دادخواست" شاعران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "دادخواست" اولین کتاب از سری گزیده‌های موضوعی شعر معاصر است که توسط این مؤسسه انتشاراتی و با همکاری چند تن از شاعران در دست تهیه و انتشار است.

مقدمه کتاب دادخواست به قلم محمدکاظم کاظمی که تجربه سرودن شعر اعتراض را دارد نوشته شده است.



"دادخواست" شامل صد شعر اعتراض از شاعرانی چون قیصر امین‌پور، بیژن ارژن، محمدرضا آقاسی، ساعد باقری، حسین اسرافیلی، محمدعلی بهمنی، مریم جعفری، عباس چشامی، سیدحسن حسینی، محسن حسن‌زاده، عبدالرضا رضایی‌نیا، قادر طهماسبی، علیرضا قزوه، محمدرضا عبدالملکیان، عبدالجبار کاکایی، یوسفعلی میرشکاک، علی معلم دامغانی... و تنی چند از شاعران جوان و پیشکسوت دیگر است.

این مجموعه در 232 صفحه رقعی توسط انتشارات سپیده‌باوران منتشر شده است. این ناشر پیش از این نیز کتابهای "رجزمویه" مجموعه شعرهای امید مهدی‌نژاد و "سرلوحه‌ها" به قلم رضا امیرخانی را منتشر کرده است.