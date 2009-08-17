صدرنشینی استیل آذین با دو بازی پرحاشیه/ سپاهان پیروز بزرگ هفته دوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای جمعه(23) و شنبه(24) مردادماه برگزار شد که کسب دومین پیروزی استیل آذین، توقف خانگی پرسپولیس، تساوی استقلال و ذوب آهن در خارج از خانه و شکست سنگین مس در زمین سپاهان از مهمترین نتایج دیدارهای این هفته بود.

روزجمعه، استیل آذین در دیداری پر گل و پرحاشیه موفق شد با نتیجه 4 بر 3 از سد صبای قم عبور کند. البته مربیان و بازیکنان صبا اعتقاد داشتند پیروزی تیم میزبان پیش از آغاز مسابقه و با توجه به کمک داور قطعی بوده، همان اتفاقی که در بازی نخست استیل آذین برابر پاس همدان رخ داد و مدیران آن تیم هم به داوری اعتراض داشتند و پول‌های هدایتی را عامل موفقیت این تیم دانستند. گرچه بدون درنظر گرفتن این مسائل که نمی تواند واقعی باشد، استیل آذین تنها تیم 2 برده مسابقات لیگ نهم است.

در روز نخست این هفته تیم‌های ملوان و سایپا در خانه هم موفق ظاهر شدند و 3 امتیاز مسابقه را از آن خود کردند و تیم‌های مدعی پرسپولیس، فولادخوزستان و ابومسلم با توقف برابر میهمانان خود، 2 امتیاز شیرین خانگی را از دست دادند.

در روز دوم هفته دوم از لیگ نهم هم که شنبه برگزار شد، 2 بازی بدون رد و بدول شدن گل به پایان رسید. مقاومت با سرمربی جوانش "مهابادی"، استقلال تهران را در شیراز ناکام گذاشت و تیم تازه وارد تراکتورسازی که پس از 8 سال میزبان دیداری از لیگ برتر بود، ذوب آهن نایب قهرمان لیگ هشتم و قهرمان جام حذفی سال گذشته را متوقف کرد، گرچه ابراهیم زاده پس از بازی از شکست نخوردن تیمش در این دیدار خوشحال بود.

در مهمترین دیدار هفته که نبرد تیم‌های آسیایی لیگ برتر و از همه مهمتر جنگ تفکرات قلعه نویی و مظلومی بود، تیم سپاهان با پیروزی 3 بر صفر مقابل مس کرمان، ضمن قدرتمنایی برای سایر حریفان، این تیم کرمانی را به قعر جدول فرستاد.

نتایج کامل دیدارهای هفته دوم رقابت‌هایب فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 23/5/88

* ابومسلم خراسان صفر - پاس همدان صفر

* استیل آذین تهران 4 - صبای قم 3

گل‌ها: محمد غلامی (4+90، 63، 36) و علی کریمی (57) برای استیل آذین و احمد تقوی (22)، محمد رضایی (67) و حمیدرضا فرزانه (85) برای صبای قم

* ملوان بندرانزلی 2 - راه آهن شهرری یک

گل‌ها: پژمان نوری (70) و محمد نزهتی (80) برای ملوان بندرانزلی و میلاد زنیدپور (11) برای راه آهن شهرری

* سایپا کرج یک - شاهین بوشهر صفر

گل: امید شریفی نسب (65) برای سایپا

* پرسپولیس یک - استقلال اهواز یک

گل‌ها: سپهر حیدری(83) برای پرسپولیس - اسماعیل شریفات(85) برای استقلال اهواز

* فولادخوزستان یک - پیکان قزوین یک

گل‌ها: جابا موجیری (35) برای فولادخوزستان - سعید لطفی (73) برای پیکان

شنبه - 24/5/88

* مقاومت سپاسی شیراز صفر - استقلال تهران صفر

* تراکتورسازی تبریز صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

* سپاهان اصفهان 3 - مس کرمان صفر

گل‌ها: احمد جمشیدیان(27)، عمادرضا(56) و فرزاد حاتمی(65) برای سپاهان

جدول رده بندی نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر در پایان هفته دوم