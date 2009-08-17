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۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۵

نخستین زن مسلمان به قله کلیمانجارو صعود کرد

رئیس فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران حوزه علم به عنوان نخستین زن مسلمان به قله کوه کلیمانجارو ، بلندترین کوهستان افریقا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، دکتر نادیا اعوادی رئیس فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران حوزه علم روز شنبه به قله کلیمانجارو صعود کرد.

این قله با ارتفاع 5892 متر در شمال شرقی تانزانیا واقع شده است.

صعود وی به قله این کوه پس از طی مسیر پنج روزه صورت گرفته و این موفقیت وی را به نخستین زن مسلمانی تبدیل کرده که تاکنون به بلند ترین قله افریقا صعود کرده است.

انتظار می‌رود وی تا چند روز آینده به مصر ، کشور خود بازگردد.

این زن مسلمان همچنین اعلام کرده است که سالها در آرزوی رفتن به قله اورست بوده است و در آینده تلاش خود را برای صعود به این قله انجام می‌دهد.

کد مطلب 931138

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