مرکز تخلیه خاک و نخاله حصار وسیه کرج تعطیل شد

رضا مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: از این پس پیمانکاران موظفند خاک و نخاله های جمع آوری شده از سطح شهر را به معدن شن و ماسه مهرشهر منتقل کنند.

وی ساماندهی مرکز خاک و نخاله حصار وسیه را از اهم برنامه های این مدیریت ذکر کرد و گفت: با توجه به گستردگی برنامه های در دست اقدام سازمان به منظور ساماندهی مرکز خاک و نخاله، منطقه حصار وسیه به یکی از تفرجگاههای کلانهشر کرج تبدیل می شود.

این مسئول با اشاره به فعالیت شش گشت کنترل و نظارت مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: با فعالیت ضابطین قضایی و فعالیت گشتهای کنترل و نظارت اقدامات نظارتی سازمان بر نحوه جمع آوری و تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی افزایش می یابد.

مدنی تاکید کرد: در این راستا با افرادی که نسبت به تخلیه نخاله های ساختمانی در سطح معابر و یا در حاشیه شهر اقدام کنند برخورد قانونی می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون مطالعات کارشناسی به منظور شناسایی مراکز خاک و نخاله در سه نقطه از شهر در دست اقدام است که امید می رود پس از اتمام مطالعات شاهد رعایت قوانین و مقررات مدیریت پسماند در راستای نحوه تخلیه نخاله های ساختمانی و بهبود وضعیت سیمای شهری باشیم.