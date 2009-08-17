این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: حدود یکماه پیش نگارش نمایشنامه "کفتران کوچه کاج" را برای گروه سنی کودک و نوجوان شروع کردم. در مذاکره با دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی قرار است نمایش را در بخش ویژه کودک و نوجوان آن اجرا کنم. "کفتران کوچه کاج" روایتگر زندگی کبوتربازی به نام فیروز است که با یک شخصیت زائر آشنا میشود.
کرمی درباره فعالیتهای دیگر خود افزود: قصد داشتم نمایشنامه "مدریک" برای بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فجر بنویسم که به دلیل نگارش نمایشنامه "کفتران کوچه کاج"، متن مورد نظر برای جشنواره آماده نمیشود. از این رو نمایشنامه "بلوطهای تلخ" را که در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس چاپ شده را به دبیرخانه جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر ارائه دهم.
شهرام کرمی سرپرست گروه تئاتر "شایا" ماه گذشته نمایش "شکار بزرگ شنبه" را برای گروه سنی کودک و نوجوان با حضور بازیگران و اعضای این گروه تئاتری در تالار هنر روی صحنه برد.
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