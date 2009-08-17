سومین رقابت رصدی صوفی عصر امروز آغاز می شود

محمد حسین الماسی - دبیر این رقابتها در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: شرکت کنندگان در این رقابتها در طول یک شب رصدی که از ساعت 8:30 روز سه شنبه 27 مرداد ماه تا ساعت 5 بامداد روز چهارشنبه است، باید 150 جلد غیر ستاره ای چون کهکشان های خوشه ای، کروی و سحابی ها را رصد کنند.

وی با بیان اینکه این مسابقه با هدف سنجش توانایی رصدی شرکت کنندگان برگزار می شود، گفت: در این دوره 110 نفر شرکت کرده اند که از این تعداد 40 نفر زنان و 70 نفر را مردان تشکیل می دهند.

الماسی اظهار داشت: از این تعداد شرکت کننده 33 نفر با دوربین دو چشمی و 47 نفر با تلسکوپ کار رصد را دنبال می کنند.

کاظم کوکرم دبیر دوم این مسابقه نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه کار رصد تیم ها در محوطه باستانی پاسارگاد برگزار می شود اظهار داشت: در سومین دوره رقابت رصدی صوفی 10 گروه رصدی از استانهای سیستان و بلوچستان، همدان، کرمان، اردبیل، مرکزی، اصفهان، تهران، قم و خراسان رضوی شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: در این دوره علاوه بر شرکت کنندگان فردی گروههایی متشکل از 5 نفر نیز شرکت خواهند داشت که 19 داور کار رصدی شرکت کنندگان تیمی و انفرادی را داوری خواهند کرد.

دبیر دوم این مسابقه همچنین گفت: در این دوره شرکت کننده ای از استان یزد، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، گلستان و مازندران نداشتیم.