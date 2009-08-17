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۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۸

برگزاری آزمون 30 مرداد/

توزیع کارت آزمون زبان وزارت بهداشت به صورت اینترنتی

توزیع کارت آزمون زبان وزارت بهداشت به صورت اینترنتی

نخستین دوره آزمون زبان عمومی اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 30 مرداد برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون از امروز به صورت اینترنتی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت آزمون داوطلبان با استفاده از کد رهگیری قابل دریافت است و آنها می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir کارت خود را دریافت کنند.

آزمون زبان عمومی MHLE یا Ministry of Health Language Exam برای اولین بار از سوی وزارت بهداشت برای افراد داوطلب برگزار می شود در این دوره 500 داوطلب در نوبت صبح و 500 داوطلب در نوبت بعدازظهر به رقابت می پردازند.

این آزمون به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به درک مطلب شنیداری، دستورزبان، واژگان زبان انگلیسی، خواندن و درک مطلب است. شرط قبولی در این آزمون کسب حداقل 50 درصد کل امتیاز آزمون است.

برای کلیه شرکت کنندگان در آزمون گواهی صادر می شود و مدت اعتبار این مدرک دو سال از زمان برگزاری آن است.

آزمون زبان عمومی در روزهای 30 مرداد، 10 مهر و 29 آبان در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. 

کد مطلب 931162

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