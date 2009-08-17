سیستم عامل یونیکس 40 ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کن تامپسون" برنامه نویس آمریکایی 40 سال قبل در آگوست 1969 تصمیم گرفت یک سیستم عامل واقعی را برای رایانه های کوچک ایجاد کند.

این سیستم که "یونیکس" نام دارد حتی امروزه نیز استفاده می شود و مهمترین رقیب ویندوز و لینوکس به شمار می رود. یونیکس امروزه در سرورهای اینترنتی بیشترین استفاده را دارد. یونیکس به عنوان قدیمی ترین سیستم عامل در دسترس شناخته می شود و در "ایستگاههای کاری" به کار می رود.

"ایستگاههای کاری" به رایانه هایی گفته می شود که برای پیچیده ترین کاربردهای علمی و فناوری و ساخت ماهواره ها استفاده می شوند.

تامپسون پیش از ایجاد این سیستم عامل، یک بازی رایانه ای به نام "سفر فضایی" (Space Travel) را ساخت و تصمیم گرفت آن را روی رایانه Pdp-7 نصب کند اما برای نصب این بازی نیاز به یک سیستم عامل جدید داشت.

وی در یکی از مصاحبه های کمیاب خود روی سایت At&T اظهار داشت: "من این سیستم عامل را در حدود یک ماه ایجاد کردم در حالی که همسرم بانی و پسرم کوری در ساندیگو کنار دریا بودند. من برای هر یک از بخشهای این سیستم عامل یک ماه وقت گذاشتم."

قبل از عرضه تجاری یونیکس که با کمک دیگر محققان لابراتوار بل در شرکت تلفنی At&T و محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست توسعه یافته بود بر روی تکمیل این برنامه 10 سال تلاش شد. این سیستم عامل در ابتدا به صورت آزاد قابل استفاده بود اما از سال 1984 تحت قانون حق مولف قرار گرفت.

سال 1969 سال طلایی برای دنیای انفورماتیک به شمار می رود چرا که در این سال علاوه بر ایجاد یونیکس و بعد با کمی فاصله ایجاد سیستم عامل لینوکس به دست لیونس تاروالدز، "آرپانت" نیز متولد شد. آرپانت شبکه ای از رایانه ها بود که به عنوان جد اینترنت امروزی شناخته می شود.