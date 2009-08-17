نیاز به 100 هزار ریه مصنوعی در سال/ برنامه ریزی برای ورود به بازار فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر صبح دوشنبه در مراسم رونمایی از دستگاه ریه مصنوعی در جمع خبرنگاران گفت: هدف ما معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مرجع علمی در جهان است که به این منظور باید دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی در کشور پیشرو امر پژوهش باشد.

وی با تاکید بر اهمیت گسترش پژوهشهای محصول محور گفت: ما باید حرکتهای علمی خود را متناسب با نیازهای جامعه سامان دهی کنیم و زمینه را برای ارتباط موثر با صنعت کشور و آگاهی از نیازمندیهای واقعی جامعه فراهم کنیم. به همین منظور برای اجرای طرح پژوهشی ریه مصنوعی با سازمان تامین اجتماعی قرارداد بسته و فعالیت خود را به صورت مشترک شروع کردیم.

رئیس دانشگاه تهران افزود: البته ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه به تنهایی موثر نبوده و ادامه چنین فعالیتهایی نیازمند راه اندازی رشته های بین رشته ای به خصوص در سطح تحصیلات تکمیلی است که در این زمینه نیز در حال هماهنگی برای انجام افدامات لازم هستیم.

وی گفت: اکنون مهمترین گام ما این است که بتوانیم محصول پژوهش را به یک محصول تجاری که به راحتی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد تبدیل کنیم.

فرهاد رهبر اظهار داشت: سالیانه در کشور به 100 هزار دستگاه از نوع ریه مصنوعی به خصوص برای عمل های قلب باز، جانبازان شیمیایی و نوزادانی که بافت آنها تکمیل نشده است، نیاز داریم.

به گزارش مهر، ریه مصنوعی امروز دوشنبه در مراسمی در مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران رونمایی شد.