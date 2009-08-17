تنها پل با تزئینات آجری برآمده ایران در آق قلا ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: پل آق قلا مربوط به دوره صفوی بوده که از آثار تاریخی و باستانی منطقه به شمار می آید.

وی اظهار داشت: گلستان استانی با جاذبه های فراوان تاریخی و باستانی بوده و نیاز به تلاش بیشتر برای شناسایی و معرفی دارد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون برای مرمت و بازسازی برخی بناهای تاریخی استان از جمله ساختمان تقوی سه میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.

به گفته فعالی، در سه سال گذشته بیش از سه میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای سنگ فرش، احداث کمپینگ، تیرهای چراغ برق روشنایی و ساخت شش چشمه بهداشتی در استان هزینه شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: امسال مکانهایی در سواحل استان از جمله بندر ترکمن در نظر گرفته شد و برای ساخت چشمه های بهداشتی، آلاچیق و ساماندهی سواحل در این مناطق برنامه ریزی می شود.

وی یادآور شد: با توجه به وجود اقوام و فرهنگهای مختلف، سومین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین با شکوه خاصی مهرماه سال جاری در این استان برگزار می شود.

وی با اشاره به پارک النگدره گرگان بیان داشت: طرح ساماندهی این پارک تهیه شده و از سال آینده اجرایی و عملیاتی می شود.

به گفته فعالی، کل پارک برای مسافران و گردشگران پاسخگو نبوده و با قانون پارک همخوانی ندارد زیرا براساس قانون در هر هکتار 50 نفر از فضا استفاده می کنند درحالیکه در پارک النگدره در هر هکتار حدود 800 نفر از فضا استفاده می کنند.