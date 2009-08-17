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۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۰۷

فرگوسن:

منچسترسیتی مدعی قهرمانی است

منچسترسیتی مدعی قهرمانی است

سرآلکس فرگوسن معتقد است منچسترسیتی را باید یکی از مدعیان قهرمانی این فصل از رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان به حساب آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، من سیتی در فصل نقل و انتقالات تابستانی بالغ بر 100 میلیون پوند هزینه کرده است و سرمربی تیم همشهری، منچستریونایتد، براین باور است که این میزان هزینه نباید نادیده گرفته شود.

فرگوسن گفت: نابخردانه است چنانچه بخواهیم پیشرفت من سیتی را نادیده بگیریم. این تیم رفتار جدیدی در پیش گرفته است. به چلسی نگاه کنید و ببینید پس از اینکه مالک روسی پول به این باشگاه تزریق کرد، چقدر طی این سال ها خوب نتیجه می گیرد.

منچستریونایتد شب گذشته در نخستین دیدار فصل با تک گل وین رونی از سد بیرمنگام گذشت و این درحالی است که تیم منچسترسیتی با هدایت مارک هیوز، با نتیجه 2 بر صفر مقابل بلکبرن به برتری رسیده است.

کد مطلب 931208

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