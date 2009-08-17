14 هزار انشعاب فاضلاب در بیرجند نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در چهار سال گذشته 140 کیلومتر شبکه انتقال و جمع آوری فاضلاب در شهرهای بیرجند و قاین اجرا شده است.

طاهری با بیان اینکه تا کنون هشت هزار و 500 رشته انشعاب فاضلاب در این شهرها نصب و به بهره برداری رسیده است، افزود: 14 هزار و 500 فقره انشعاب دیگر در بیرجند در حال نصب است.

وی با بیان اینکه در شهر قاین نیز خط انتقال فاضلاب به طول 45 کیلومتر در حال اتمام است، تصریح کرد: شهروندان برای نصب انشعاب خانگی فاضلاب خود باید هرچه سریعتر اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از کاهش 13 درصدی مصرف آب در شهرستان فردوس خبر داد و اظهار داشت: با تشکیل کمیته مدیریت مصرف آب و انجام اقدامات فرهنگی و بررسیهای فنی بر روی انشعابات پرمصرف و همچنین تعویض 800 دستگاه کنتور خراب مشترکین مصرف آب نسبت به دوره مشابه سال قبل 13 درصدکاهش یافته است.

طاهری با اشاره به پیشرفت 30 درصدی مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب فردوس افزود: باتوجه به جانمایی زمین تصفیه خانه فاضلاب و در صورت تخصیص اعتبار کافی پروژه جمع آوری فاضلاب فردوس قابل اجراست.

وی ساخت سایت چاه حوادث آب شرب شهری فردوس، اجرای شبکه توزیع آب شرب تعاونیهای مسکن مهر فردوس و اسلامیه، اجرای سیستم کنترل از راه دور چاههای فردوس و ساخت ساختمان امور مشترکان و آزمایشگاه کنترل کیفی آب را از دیگر اقدامات آب و فاضلاب فردوس ذکر و تصریح کرد: طی یک سال گذشته با حمایت و پیگیری مسئولان استان و شهرستان اقدامات گسترده ای در راستای تامین و توزیع کمی و کیفی آب برای شهروندان فردوس و اسلامیه صورت گرفته است.