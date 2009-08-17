دستگیری عامل اصلی شرکت هرمی پالینور در بندرعباس

احمد دادستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در پی اطلاع واصله مبنی بر اینکه یک شرکت هرمی بنام پالینور در شهر بندرعباس فعالیت می کند موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی بیان کرد: ماموران پس از بررسی صحت و سقم موضوع و هماهنگی با مراجع قضایی به محل مورد نظر واقع در چهارراه مرادی ایدر اصلی به نام "فرامرز- م" را دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی و معرفی به مراجع قضایی به مقر انتقال گردید.

دادستانی همچنین از اجرای طرح جمع آوری اقلام ضد فرهنگی و کشف بیش از 4 هزار و 600 حلقه CD طی روز گذشته خبر داد و گفت: ماموران پلیس امنیت اخلاقی استان در اجرای طرح جمع آوری اقلام و محصولات ضد فرهنگی در ساعت 21 روز گذشته از واحدهای صنفی واقع در گلشه و خیابان طلوع بندرعباس بازدید و موفق شدند تعداد 4 هزار و 600 حلقه CD از انواع مختلف و 105 حلقه نوار ویدئو غیر مجاز و بعضا مبتذل کشف و ضبط و 2 نف توزیع کنند ه و فروشنده را دستگیر کنند.

وی بیان کرد: متهمین دستگیر شده همراه با محصولات ضد فرهنگی کشف شده جهت سیر مراحل قانونی به پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی منتقل شدند.