محاکمه قریب الوقوع 36 نفر از اعضای گروهک منافقین در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، این منبع قضایی اظهار داشت: 36 نفر از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق [گروهک منافقین] طی روزهای آتی محاکمه خواهند شد.

وی با بیان این مطلب افزود: این افراد طبق ماده 431 [قانون اساسی] به خاطر خشونت های اخیر که اواخر جولای میان نیروهای پلیس و ساکنان اردوگاه اشرف رخ داد، در زندان به سر می برند.

گفتنی است اردوگاه اشرف اواخر جولای شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی عراق و گروهک منافقین بود که بر اثر این درگیری ها دو تن از نیروهای عراقی کشته و 66 تن دیگر زخمی شدند.

خاطرنشان می شود که حدود سه هزار و 500 عضو گروهک منافقین در اردوگاه اشرف واقع در منطقه العظیم در شهر الخالص تابع استان دیاله در شمال بغداد به سر می برند.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران با رژیم دیکتاتوری بعث، جنایتهای فراوانی نیز بر ضد ملت عراق مرتکب شد.