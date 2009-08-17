اعتراض به عملکرد چهار ساله شاهرخ شهنازی / مجمع را لغو کنید

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مجمع انتخابات هیئت رئیسه فدارسیون تنیس روی میز که قرار بود 22 دی ماه سال گذشته برگزار شود پس از چند ماه تاخیر پنجشنبه هفته جاری (29 مردادماه) در آکادمی پینگ‎پنگ تهران برگزار می‏شود.

شاهرخ شهنازی که از سال 75 ریاست فدراسیون تنیس روی میز را بر عهده دارد تنها کاندیدای حاضر در مجمع انتخابات این فدراسیون است تا در صورت کسب اکثریت آرا موافق برای 4 سال دیگر به ریاست خود در تنیس روی میز ایران ادامه دهد.

این در حالی است که در آستانه این انتخابات که قرار است با 221 روز تاخیر نسبت به زمان اولیه برگزار شود جمعی از اهالی جامعه تنیس روی میز طی نامه‌ای رسمی به محمد علی‎آبادی رئیس سازمان تربیت خواستار لغو مجمع انتخابات روز پنجشنبه و برگزاری آن در فضایی آرام پس از معرفی اعضای کابینه دولت دهم شدند.

متن نامه ارسال شده برخی اهالی تنیس روی میز به ریاست سازمان تربیت بدنی که نسخه ای از آن در اختیار گروه ورزشی مهر قرار گرفته به این شرح است: " پیرو مکاتبات و جلسات حضوری با جنابعالی و دیگر مسئولین محترم سازمان تربیت بدنی به خصوص در چهارساله اخیر و ارائه مستندات و مدارک مربوط به فدراسیون تنیس روی میز و اعلام عدم صلاحیت آقای شهنازی جهت رهبری این مسئولیت کلیدی - فرهنگی که توسط خانواده این ورزش به ویژه قهرمانان، پیشکسوتان، مربیان و ... همه دلسوزان این ورزش اعلام گردید به استحضار می‌رساند اکثر مسئولین محترم سازمان و حتی شما برادر عزیز بزرگترین مانع جهت برخورد را انتخابات انجام شده در مجمع سال 1384 ابراز نموده‎اید.

هم اکنون ایشان مجددا قصد برگزاری مجمع تشریفاتی انتخاباتی را در تاریخ پنجشنبه 29/5/88 داشته و تک کاندیدای ریاست فدراسیون در این مجمع تنها خود مشارالیه می‎باشد. در این شرایط که ریاست محترم جمهور قصد معرفی اعضای کابینه دولت دهم را داشته و وضعیت سازمان تربیت بدنی نامشخص می‏باشد خواهشمند است دستور فرمایید جهت هرگونه سواستفاده از اوضاع ، از این فاجعه بزرگ ورزشی جلوگیری به عمل آمده و مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز پس از تعیین تکلیف سازمان تربیت بدنی و همینطور استقرار کامل دولت دهم در فضایی مناسب و آرام در آینده برگزار گردد. این مجمع از تاریخ 29/5/88 به وقت دیگری موکول شود."

این نامه که خطاب به معاون رئیس جمهور در امور ورزش تنظیم شده و به امضای برخی از اهالی تنیس روی میز رسیده است روز یکشنبه به سازمان تربیت بدنی ارسال شد. امروز (دوشنبه) نیز مشابه این نامه به صورت حضوری در اختیار رئیس دفتر ریاست جمهوری قرار گرفت.

زهرا یوسفی (مربی و داور بین‎المللی، ناظر مسابقات ITTF)، احمدرضا موسوی (مربی بین‎المللی و رئیس کمیته مربیان جانباز استان اصفهان)، مرتضی نیکوکار (داور بین‎المللی و رئیس پیشین هیئت تنیس روی میز استان اصفهان)، علیرضا ابریفام (بازیکن پیشین تیم ملی و مربی فعلی استان تهران)، مهدی آرمندنیا (رئیس انجمن تنیس روی میز فدراسیون جانبازان و معلولان)، مسعود آهنی (داور ملی و عضو کمیته مسابقات و داوران فدراسیون)، حمیدرضا کلانتری(مربی تنیس روی میز)، کیامرث حسینی (مسئول انجمن تنیس روی میز استان اصفهان) و روح الله رفیعیان (مربی و بازیکن پیشین تنیس روی میز) از جمله افرادی هستند که امضای آنها در انتهای نامه ارسالی به سازمان تربیت بدنی دیده شده است.

حسن ترکان مربی بین‎المللی و مربی پیشین تیم ملی تنیس روی میز یکی دیگر از افردای است که امضای وی در انتهای نامه ارسالی به سازمان تربیت بدنی دیده می‎شود. وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنوز سازمان تربیت بدنی هیچ واکنشی نسبت به این قضیه نداشته است. اما من و حدود 100 نفر دیگر به شدت پیگیر لغو مجمع انتخابات هستیم. چرا که شاهرخ شهنازی اصلا و به هیچ وجه شایستگی ادامه ریاست بر فدراسیون تنیس روی میز را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ شهنازی از 12 سال پیش تاکنون ریاست فدراسیون تنیس روی میز را بر عهده دارد. وی آبان ماه سال 75 به دلیل فوت ناگهانی محمد مجدآرا - رئیس وقت فدراسیون تنیس روی میز - از سوی مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی به عنوان رئیس این فدراسیون منصوب شد.

شهنازی بهمن ماه سال 79 در اولین مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز به عنوان رئیس معرفی شد. مرحوم دکتر آرمند و داود محمدی دو کاندیدای دیگر حاضر در این انتخابات بودند. همچنین آذرماه سال 83 شهنازی برای دومین دوره متوالی در مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز اکثریت آرا را به خود اختصاص داد و ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. ثمری خلیج تنها رقیب شهنازی در مجمع سال 83 بود.