سرانه فضاهای فرهنگی و هنری در مازندران افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد موسوی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ساری افزود: در سال 88 پروژه جدیدی را آغاز نکردیم تا پروژه های مصوب و در دست اجرا را پیگیر باشیم تا به سرانجام برسند.

وی خاطر نشان کرد: به رغم همه موانعی که در اجرای پروژه ها با آن مواجه ایم و در صورت تأمین اعتبارات استانی در دهه فجر امسال شاهد افتتاح مجتمع های فرهنگی و هنری شهرهای گلوگاه، بهشهر، نکا، قائم شهر و بابلسر خواهیم بود که هر کدام 80 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه شش پروژه مصوب سفر ریاست جمهوری در صورت اختصاص اعتبارات و تأمین زمین از سوی شهرداری ها اجرایی خواهد شد، افزود: این پروژه ها در صورت تحقق، فضای فرهنگی و هنری شهریها مورد نظر را افزایش 50 درصدی خواهد بخشید.

موسوی افزود: شهرداری برای اجرای پروژه های فرهنگی و هنری همکاری بیشتری داشته باشند تا مطالبات مردم استان در این عرصه محقق شود.

وی پروژه های کتابخانه ای در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون هشت کتابخانه در حال ساخت داریم و چهار کتابخانه نیز مراحل پیگیری را سپری می کند.

موسوی در بخش دیگر سخنانش از مدیران شهرستانها خواست تا شاخصهای فرهنگی و هنری متناسب با واقعیتها و نیازهای مناطق مختلف استان را تدوین کنند تا در این راستا توزیع و تخصیص اعتبارات بهینه و کارساز باشد.

وی با اشاره به اینکه پارسال با وجود کمبود اعتبارات 900 برنامه فرهنگی و هنری در استان اجرا شد، افزود: امسال 1200 رویداد فرهنگی و هنری در استان رقم خواهد خورد.

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به رشد قابل توجه معیارهای آموزشی در این دستگاه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته آموزش نیروی انسانی را با هدف ارتقاء مهارتهای تخصصی و پیشبرد اهداف سازمانی اساس فعالیتهای خود قرار دادیم و از بهترین اساتید برای این مهم بهره بردیم.

وی اظهار داشت : افزایش دانش کارکنان و پاسخگویی مطلوب به ارباب رجوع دو هدف عمده ای است که در آموزش دنبال می کنیم .

موسوی افزود: استان مازندران از لحاظ توجه به معیارهای آموزش کارکنان در ردیف نخست استانهای کشور قرار دارد.