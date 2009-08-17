امنیت قضائی لازم در جامعه ایجاد نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی روز دوشنبه در مراسم تودیع خود و معارفه آیت الله صادق لاریجانی ضمن قدردانی از تمامی زحمات قضات و کارکنان دستگاه قضائی گفت: تمامی خدماتی انجام شده بدون همکاری قوای دیگر ممکن نبوده به سرانجام برسد و باید علت اصلی توفیقات دستگاه قضائی را دیدگاه های ارزشمند مقام معظم رهبری بدانیم.

وی تصریح کرد: لطف و عنایت رهبر فرزانه انقلاب به قوه قضائیه و به خصوص شخص بنده جای قدردانی و تشکر دارد.

وی با کارنامه دهه سوم قضائی در کشور اشاره کرد و گفت: اصلاحات و دستاوردهایی که در کارنامه دهه سوم قضائی در کشور کسب شده است برای مسئولان نظام روشن و شفاف است و باید گفت این نظام امروز جایگاه خاصی در خارج و در داخل دارد و به عنوان یک قوه مستقل به آن نگاه می شود و همگان باید دستاوردهای کسب شده را از هرگونه آسیب و خلال حفظ کنند.

رئیس سابق قوه قضائیه گفت: نظام قضائی هم در قانون اساسی و هم در در مبنای فقهی ما یک قوه مستقل دیده شد و در استقلال قاضی بر آن تاکید شده است و ایجاد استقلال شاخص ها و ابعاد مختلفی دارد اما عمده این شاخص ها استقلال قوه قضائیه را از همه جریانات سیاسی و اجتماعی حفظ می کند.چرا که این مسئولیت مربوط به مردم و جامعه است و بسیار خطیر می باشد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت قضائی باید بتواند استقلال خود را حفظ کند و تاثیرپذیر نباشد تصریح کرد: مدیریت قضائی باید پیروی نظام اسلامی و رهبری باشد و در خطی که رهبری تر سیم می کند حرکت نماید.

آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: هرگونه تحول نیاز به این دارد که به تمامی مسایل اشراف پیدا کنیم و از الگوهای پیشرفته به خصوص به صورت شکلی استفاده نماییم چرا که قضاوت فقط ماهوی نیست.

وی بر هماهنگ کردن تمامی بخش ها و مدیران قضائی اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز و شوراهایی در این خصوص باعث شده که کل بدنه دستگاه قضائی یکسان و در یک جهت حرکت کند و به گونه ای باید گفت ایجاد این شوراها باعث ایجاد وحدت فکر، وحدت جهت و وحدت سیاست شد.

وی از رئیس جدید قوه قضائیه خواست این شوراها را توسعه دهد.

رئیس سابق قوه قضائیه گفت: تجربه ده سال مدیریت بنده به ما ثابت کرد اجرای عدالت فقط در گرو توسعه قضائی و اصلاح دستگاه قضائی نیست بلکه تحقیقات نشان می دهد عمده اجرای عدالت در جلوگیری و پیشگیری از تضییع حق است.

آیت الله هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: آن جامعه ای در آن عدالت اسلامی و امنیت حقوق وجود دارد که جرم و تخلف و تجاوز به حقوق و اختلاف در آن وجود نداشته باشد و باید گفت پیشگیری از آن فقط به عهده قوه قضائیه نیست بلکه عمده کار سرچشمه هاست که باید اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: قوای سه گانه باید طرح جامع علمی و کارشناسی تصویب و اجرا کنند و به تدریج دستگاه های اجرایی قضائی و غیر قضائی از آن سلامت و کارآمدی لازم برخوردار شوند و امنیت حقوقی و اجرای عدالت به معنای واقعی محقق گردد.