اوضاع نوار غزه غیر قابل تحمل است/ بازسازی غزه سرابی بیش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، آنروا در این بیانیه از کشورهای کمک کننده و عربی خواست که 181 میلیون دلار را به عنوان کمک در اختیار این آژانس قرار دهند.

در این بیانیه گفته شده است: بیشترین کمکی که تاکنون از سوی کشورهای عربی به نوارغزه صورت گرفته 34 میلیون دلار بوده که توسط کویت پرداخت شده است.

در بخش دیگر بیانیه ضمن توصیف اوضاع دشوار غزه آمده است : پس از سه سال محاصره ظالمانه این منطقه و گذشت هفت ماه از پایان جنگ 22 روزه بازسازی نوارغزه سرابی بیش نیست.

خاطرنشان می شود که رژیم صهیونیستی از ژوئن 2007 تاکنون به بهانه کنترل جنبش حماس بر نوارغزه تمامی گذرگاه های این منطقه را بسته است.