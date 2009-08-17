نشست خیابان نواب به تونل ربط ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس احمد دنیا مالی که در جلسه صبح دوشنبه که در مرکز 1888 برگزار شد و دیدار با شهروندان حضور یافته بود با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت : در روند اجرای پروژه تونل توحید اقدامات مهندسی بسیاری انجام شده است و بیش از 4 هزار و 300 متر عملیات حفاری دارد که تاکنون بیش از 4 هزار و 100 متر آن انجام شده و ما از محلی که فرونشست انجام شده و اسمش را ریزش نمی گذارم ، عبور کرده بودیم .

وی افزود : پروژه در نوع خود بی نظیر است و توان کارشناسی ویژه ای در آن به کار رفته و معتقدم این پروژه یکی از ایمن ترین پروژه های کشور بوده و در نوع خود بی نظیر است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در ادامه بیان داشت : در تهران قناتها و شبکه های آبی بسیاری وجود دارد که با تایید وزارت نیرو بیش از 25 تا 30 درصد این آب ها هدر رفته و در داخل زمین حفره ایجاد می کنند و زمین را غیر پایدار می کند .

وی به سازه نگهبان داخل تونل نیز اشاره کرد و ادامه داد : این سازه برای رفتار استاتیک است و زمانیکه رفتار دینامیک پیش می آید و از بالا باری ایجاد می شود فرونشست رخ می دهد ، این سازه نیز اساسا موقت است و همه کارشناسان بیان می داشتند که هزینه بالا و تدابیر بسیاری برای ایمنی تونل توحید به کار رفته است.

دنیا مالی با بیان اینکه 4 هزار و 100 متر از این تونل با همین شیوه حفاری شده بیان داشت : در مسیرهای بالادست تونل توحید نیز با حفره های بسیاری مواجه شدیم و از تجهیزات امروزی برای شناسایی آنها استفاده کرده و تاکنون نیر حدود 4 هزار متر مکعب حفره را با تزریق پر کردیم که مستندات آن نیز وجود دارد.

معاون فنی عمران شهرداری افزود : بعد از بهره برداری نیز این کار را انجام خواهیم داد چرا که در بالای تونل شبکه دسترسی وجود داشته و باید ایمنی لازم را ایجاد کنیم.

وی در خصوص زمان افتتاح آن نیز گفت : تمام تلاشمان این است که با برنامه زمان بندی کار سازه به اتمام رسد ، بحث فینیشینگ و آماده سازی زمانی طول خواهد کشید اما کار سازه پایان می یابد .

دنیامالی در پاسخ به سوال خبرنگارانی که عنوان کرد شهردار تهران قول اتمام ساخت تونل توحید را تا مهرماه داده اند بیان داشت : شهردار تهران قول ندادند بلکه گفتند تلاش می کنیم که این پروژه در مهرماه به بهره برداری برسد ما نیز براساس تابلوی زمانبندی نصب شده در بالای تونل پیش می رویم.

معاون فنی و عمران شهرداری در مورد تمهیدات ترافیکی این تونل نیز گفت : محور توحید شبکه وسیعی است و از تعداد بسیاری معابر تشکیل شده با بهره برداری از تونل توحید ظرفیت این محدوده 2 برابر خواهد شد و کسانی که به سمت بهشت زهرا(س) ، فرودگاه و بزرگراه نواب می روند از داخل تونل و کسانیکه در محدوده میدان توحید تردد دارند با ترافیک کمتر از بالا عبور خواهند کرد.

دنیامالی در مورد کارگر کشته شده در تونل توحید نیز اظهار داشت : امیدواریم ظرف 2 ، 3 روز آینده این فرد را خارج کرده و به خانواده اش تحویل دهیم ، ایمنی کار در خارج کردن این کارگر بسیار مهم است چرا که در بالای تونل ، شهر در حال زندگی است و کار باید با دقت بسیاری انجام شود تا مشکلی برای منطقه ایجاد نشود.