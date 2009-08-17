نشست سالانه روسای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پانزدهیمن نشست سالانه مدیران ستادی و روسای دانشگاه جامع علمی کاربردی سراسر کشور از ظهر دوشنبه با حضور امام جمعه سنندج، استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی آغاز شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان در ابتدای این مراسم اظهار داشت: این نشست سالانه در راستای بررسی وضعیت فعلی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و با هدف توجه به برنامه های جدید این حوزه آموزشی برگزار می شود.

یوسف رستمی افزود: این نشست به صورت هر سال دو نوبت در استانهای مختلف کشور برگزار و در آن جدیدترین آیین نامه های اجرایی و سیاستهای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور برای مدیران استانی تبیین می شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه های این نشست سه روزه عنوان کرد: بررسی وضعیت اجرای سند توسعه راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی، بررسی نقش دانشگاه در برنامه پنجم توسه و هماهنگی برنامه های درسی و سرفصلهای آموزشی دانشگاه از جمله دیگر برنامه های ما به شمار می رود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان برگزاری کارگاه های تخصصی و همچنین بازدید از اماکن گردشگری استان را از دیگر برنامه های این نشست برشمرد.

رستمی همچنین با اشاره به وضعیت موجود دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان یادآور شد: در حال حاضر سه هزار و 70 دانشجو در قالب 47 رشته تحصیلی در هفت مرکز دولتی و غیردولتی وابسته به دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان تحصیل می کنند.

وی یادآور شد: میزان دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان از سال 85 تا کنون بیش از 241 درصد و میزان مراکز نیز با 225 درصد افزایش مواجه بوده است.