رئیس جدید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جانعلی ‌زاده در مراسم معرفی خود به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی بابل آموزش عالی را از اولویتهای مهم نظام نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: مشکلات کشور از منظر علم قابل حل است و امیدوارم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان بزرگترین‌ قطب دانشگاه صنعتی ‌شمال کشور به قطب بزرگ علوم و فناوری نوین تبدیل شود.

در این مراسم، سید محمد کریمی - استاندار مازندران نیز اظهار داشت: عدم ارتباط دانشگاه و صنعت در محیط استان و شهرستان معنایی ندارد و اگر این اتفاق بیافتد شرایط به نفع دیگران تمام می شود و با شروع کار دولت دهم ما خواستار ارتباط بین مسئولان استان و دانشگاه، صنعت، کشاورزی و سایر بخشها برای پیشرفت منطقه هستیم.

وی با اشاره به طرح توسعه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: در حال حاضر به صورت قطعی زمینی به دانشگاه واگذار نشده است اما نگاه ما نگاه کاملا مثبتی است و کمیسیون ماده 32 نیز آمادگی کامل برای واگذاری زمین برای طرح توسعه دانشگاه دارد بعد از اختصاص زمین باید‌ بنایی در شان شهرستان بابل احداث شود.

به گزارش مهر، شکوری - رئیس سابق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز در مراسم تودیع خود گفت: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دارای 3 هزار و 500 نفر دانشجو در رشته ‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است که از این تعداد 350 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد، 100 نفر دکتری و بقیه دانشجوی کارشناسی به صورت روزانه و شبانه هستند.

وی افزود: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دارای 100 نفر عضو هئیت علمی، 160 پرسنل و چهار دانشکده مصوب و یک دانشکده در حال احداث است.

شکوری خاطرنشان کرد: در مدت کوتاه دوران مسئولیتم سعی کردم به دور از هیاهوی جناحی در چهارچوب مقررات، ضوابط و معیارهای دانشگاهی فعالیت کنم و در تصمیمات دانشگاه تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار نگرفتم در انجام فعالیتهای دانشگاه تنها مصلحت نظام و دانشگاه را مد نظر قرار دادم.