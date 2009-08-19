رفع مشکل مسکن در کشور نیازمند توجه اساسی به مسکن مهر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، صادق سیاهپوش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دیگر استانها نیز می ‌توانند از عوامل این پیشرفت که می‌توان به همکاری اعضا و تلاشهای مستمر مسئولان استان اشاره کرد به عنوان الگو و نمونه استفاده کنند.

وی با اشاره به اهداف دولت در زمینه ساخت مسکن مهر برای اقشار فاقد مسکن ادامه داد: با شرایط جدیدی که دولت برای صاحب خانه شدن مردم فراهم کرده است، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک قشر عظیمی از افراد فاقد مسکن مشکلاتشان حل شود.

سیاهپوش تنها راه خروج اقتصاد کشور از مشکلات را شکل گیری و فعالیت مجموعه‌های تعاونی دانست و عنوان کرد: تشکیل بنیاد‌های توسعه کار آفرینی و تعاون استانها می‌توانند دولت را در اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی کمک کنند.

در آغاز این دیدار مدیرکل تعاون استان زنجان از روند شکل‌گیری و فعالیتهای بنیاد توضیحاتی ارائه کرد و بیان داشت: این بنیاد با عضویت تعدادی از شرکتهای تعاونی و فعال استان تشکیل شده است و باتوجه به حضور تیم مدیریتی قوی در راس این مجموعه و با عنایت به حمایتهای دولت و مسئولان ارشد استان از فعالیتهای گروهی آینده ‌ای بسیار درخشان برای فعالیت بنیاد متصور هستیم.

موسی متوسلین بیان کرد: یکی از عوامل پیشرفت مسکن مهر در زنجان مدیریت و نظارت این پروژه‌ها به وسیله بنیاد است.

وی اظهار داشت: باتوجه به شناختی که از اعضای بنیاد توسعه کارآفرینی استان زنجان وجود دارد و با عنایت به گزارش ارائه شده و اهداف پیش رو و فعالیتهای انجام شده می‌توان این بنیاد را به عنوان الگو در سطح کشور معرفی کرد.