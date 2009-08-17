فرهنگ مصرف انرژی در کشور بیمار است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ایران قاضی ظهر دوشنبه در دومین همایش تخصصی انرژی که در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی انرژی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان برگزار شد، افزود: بیشترین علل این بیماری مربوط به صنایع کشور است و متوسط سرانه مصرف انرژی در ایران کمتر از یک سوم کشورهای پیشرفته بوده و مشکل در میزان مصرف نبوده بلکه در شکل مصارف دچار مشکل هستیم.

به گفته وی مهندسی صنایع، طراحی‌ها، مدیریتهای حفاظت و نگهداری و مدیریتهای سنتی نیازمند درمان هستند.

قاضی با اشاره به اینکه مدیران باید عالمانه‌ تر برنامه‌ریزی و اجرا کنند، اظهار داشت: به عنوان مثال اصفهان در منطقه ‌ای مملو از انرژی خورشیدی قرار دارد، در حالیست که این توانایی به درستی شناخته نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی با اعلام اینکه از گرایش به سمت انرژی ‌های تجدیدپذیر، ناگزیر هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر همه فشارها بر روی سوختهای فسیلی است و این سوختها نیز در حال اتمام هستند.

کشورهای همسایه به دلیل دارا بودن اضافه ظرفیت منابع، در صورت بروز برخی احتمالات قدرت جایگزینی دارند، این در حالیست که در ایران امنیت انرژی وجود ندارد و قدرت جایگزین نیز ناچیز است، به همین دلیل وضعیت انرژی در ایران، وضعیت استراتژیکی است.

وی ادامه داد: ‌به طور قطع حضور بخش خصوصی در این زمینه بسیار موثر خواهد بود.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه با وضعیت خشکسالی موجود، ظرفیتهای توسعه برق آبی در اصفهان از دست رفته، ‌بیان داشت: این ظرفیت از پنج هزار مگاوات به 500 مگاوات رسیده است.

حرکت به سمت مهندسی سبز در کشور الزامی است

این مؤلف کتاب بر لزوم گرایش مهندسی ساختمان به سمت مهندسی سبز تاکید کرد و گفت: ساختمانهای کنونی با مصالح و روشهای ساخت غلط، به کوره‌هایی تبدیل شده که تنها انرژی می ‌سوزانند.

قاضی عنوان کرد: سیاستهای نفت و انرژی کشور باید منطبق بر سیاستهای جهانی باشد زیرا تا سال 2030، مصرف انرژی در جهان تا 50 درصد و تقاضای نفت و گاز نیز در همه کشورها افزایش خواهد داشت و این افزایش در خاورمیانه تا 60 درصد خواهد بود، به همین دلیل جهان، بار عظیمی در بازار نفت و انرژی پیش رو دارد.

10 درصد کاهش بازدهی چاه‌های نفت ایران

قاضی ادامه داد: چاه‌های نفت کشور در حال حاضر 10 درصد کاهش بازدهی دارند.

قاضی عنوان کرد: برای جبران این بازدهی، کشور به 20 تا 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمند است و به همین دلیل تامین امنیت سرمایه‌گذاری باید در راس برنامه‌ها قرار گیرد.

وی به افزایش سرمایه‌گذاری رقبا به خصوص در کشورهای عربی اشاره کرد و افزود: یک ساعت فوت وقت در این شرایط به معنای سالها عقب ماندگی است.

این مدیر کمیته انرژی دانشگاه اصفهان، آماری در خصوص فوت روزانه 20 نفر در تهران در اثر آلودگی هوا، اعلام کرد و اظهار داشت: رشد جمعیت، آلودگی، مسئله تامین آب و غذا از مهمترین مشکلات این قرن است.

قاضی با اشاره به اینکه قرن حاضر، قرن آسیا است، خاطرنشان کرد: افزایش تقاضای انرژی در جهان، توجه به این قاره را بیش از همیشه خواهد کرد.