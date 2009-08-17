ضرورت تعامل دو سویه دولت ومجلس/ اعلام شاخص های مطلوب وزیر کشاورزی

محمد مهدی افشاری درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به معرفی تلویزیونی برخی از وزیران پیشنهادی از سوی رئیس جمهور، اظهار داشت: بدلیل اینکه احمدی نژاد در دوره ای 4 ساله می خواهد با وزیران کابینه خود کار کند پس این حق قانونی وطبیعی رئیس جمهور است که وزیران پیشنهادی خود را معرفی نماید.

وی در عین حال تصریح کرد : البته احمدی نژاد می توانست قبل از معرفی برخی از وزیران با نمایندگان مجلس هم مشورت نماید.

نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم مشورت رئیس جمهور با این کمیسیون جهت انتخاب وزیر کشاورزی، گفت : شاید احمدی نژاد بدلیل اینکه فکر می کرد که برای انتخاب وزیر در این بخش احتیاجی به مشورت با کمیسیون تخصصی کشاورزی نیست تاکنون با ما در انتخاب وزیر کشاورزی در دولت دهم رایزنی نکرده است.

وی رمز موفقیت احمدی نژاد را تعامل دو سویه دولت ومجلس دانست وافزود: به نظر می رسد که اگر مشورت برای انتخاب وزیران با نمایندگان انجام شود وزیران پیشنهادی با رای اعتماد بالایی مواجه خواهند شد.



این عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ویژگیهای مورد نظر مجلس برای دادن رای به وزیران پیشنهادی ، تصریح کرد: رئیس جمهور باید فردی را به عنوان وزیر کشاورزی به مجلس معرفی نماید که علاوه بر جامع الاطراف بودن متعهد ، متخصص و بابرنامه باشد و بتواند تیمی مجرب را متناسب با ماموریتهای مختلف درحوزه ستادی خود تشکیل دهد چراکه این وزارتخانه متولی تامین غذای مردم کشور است.

وی گفت به عنوان مثال عباس رجایی که هم اکنون ریاست کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد، بدلیل سوابق اجرایی که در این بخش داشته وهمچنین 2 دوره نمایندگی مجلس که به نوعی قانون این بخش را می نوشته صلاحیت وزارت در بخش کشاورزی را دارد.

افشاری در ادامه افزود: بخش کشاورزی در ایران هیچگاه از استراتژی مناسبی برخوردار نبوده و دائما با فراز ونشیب هایی مواجه بوده است به گونه ای که حتی از پایداری نسبی هم در این بخش برخوردار نبوده ایم.

وی با بیان اینکه ما صرفا درمقاطعی از موفقیت نسبی مانند خودکفایی در محصول گندم برخوردار بوده ایم، عنوان کرد: به نظر می رسد که با داشتن شرایط متنوع اقلیمی در کشور خصوصا در بخش تحقیقات، باید با برنامه ریزی وتعیین راهبردی برای هر منطقه اقدام کرد تا آنوقت بتوان از بخش کشاورزی در کشور انتظار داشت.