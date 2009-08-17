انتقاد سفیر ایران در افغانستان از سیاستهای غربی در مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر ، فدا حسین مالکی با اشاره به نقش خانواده ها در پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر اظهار داشت: آگاهی دادن به فرزندان نسبت به خطرات مواد مخدر و کنترل و مراقبت مداوم، رفتار و برخوردهایی که در محیطهای بیرون و مدرسه دارند می تواند تاثیر زیادی در مبارزه با این بلای خانمان سوز داشته باشد.

معاون سابق رئیس جمهور گفت: دولت به شدت دنبال پیشگیری و برخورد با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر است زیرا پیشگیری بزرگترین عاملی است که می تواند ارتباط و مسیر بین توزیع کننده و مصرف کننده را قطع کند.

فدا حسین مالکی با بیان اینکه امروزه نوع اعتیاد با گذشته فرق کرده افزود: اگر اعتیاد در گذشته به تریاک محدود می شد آن هم برای قشر و سنین خاصی اما امروزه اعتیاد از شیشه و کریستال و از جوانان شروع می شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از سیاستهای آمریکا، انگلیس و ناتو در افغانستان خاطرنشان کرد: اینها در مبارزه با مواد مخدر نه تنها کاری نکردند بلکه باعث ایجاد و افزایش مشکلات ناشی از مواد مخدر شدند.

مالکی ادامه داد: برای آمریکا و انگلیس و ناتو مهم نیست که مصرف کنندگان مواد مخدر چه کسانی هستند و از چه کشورهایی هستند بلکه آنها به دنبال منافع خود هستند.

وی گفت: انگلیس در افغانستان مسئولیت ولایتی را برعهده دارد که آن ولایت 95 درصد مواد مخدر کل دنیا را تولید می کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اظهار داشت: آخرین تصمیمی که در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر افغانستان گرفتیم این بود که مدیریت مبارزه با مواد مخدر افغانستان را به سازمان ملل متحد واگذار کردیم و سعی شدکه سازمان ملل متحد در این زمینه در راس همه سازمان باشد نه آمریکا و انگلیس.

در ابتدای این جلسه که خانواده های مددجویان و کارکنان این مرکز حضور داشتند همایون نوروزیان رئیس موسسه خیریه و بازپروری همای رحمت گزارشی از فعالیت این مرکز ارائه کرد.