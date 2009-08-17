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۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۲

فدا حسین مالکی:

انتقاد سفیر ایران در افغانستان از سیاستهای غربی در مبارزه با مواد مخدر

انتقاد سفیر ایران در افغانستان از سیاستهای غربی در مبارزه با مواد مخدر

سفیر ایران در افغانستان در بازدید از موسسه خیریه و بازپروری همای رحمت و در جمع مددجویان این مرکز گفت: معتاد بیمار است و باید با علت بیماری برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فدا حسین مالکی با اشاره به نقش خانواده ها در پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر اظهار داشت: آگاهی دادن به فرزندان نسبت به خطرات مواد مخدر و کنترل و مراقبت مداوم، رفتار و برخوردهایی که در محیطهای بیرون و مدرسه دارند می تواند تاثیر زیادی در مبارزه با این بلای خانمان سوز داشته باشد.

معاون سابق رئیس جمهور گفت: دولت به شدت دنبال پیشگیری و برخورد با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر است زیرا پیشگیری بزرگترین عاملی است که می تواند ارتباط و مسیر بین توزیع کننده و مصرف کننده را قطع کند.

فدا حسین مالکی با بیان اینکه امروزه نوع اعتیاد با گذشته فرق کرده افزود: اگر اعتیاد در گذشته به تریاک محدود می شد آن هم برای قشر و سنین خاصی اما امروزه اعتیاد از شیشه و کریستال و از جوانان شروع می شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از سیاستهای آمریکا، انگلیس و ناتو در افغانستان خاطرنشان کرد: اینها در مبارزه با مواد مخدر نه تنها کاری نکردند بلکه باعث ایجاد و افزایش مشکلات ناشی از مواد مخدر شدند.

مالکی ادامه داد: برای آمریکا و انگلیس و ناتو مهم نیست که مصرف کنندگان مواد مخدر چه کسانی هستند و از چه کشورهایی هستند بلکه آنها به دنبال منافع خود هستند.

وی گفت: انگلیس در افغانستان مسئولیت ولایتی را برعهده دارد که آن ولایت 95 درصد مواد مخدر کل دنیا را تولید می کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اظهار داشت: آخرین تصمیمی که در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر افغانستان گرفتیم این بود که مدیریت مبارزه با مواد مخدر افغانستان را به سازمان ملل متحد واگذار کردیم و سعی شدکه سازمان ملل متحد در این زمینه در راس همه سازمان باشد نه آمریکا و انگلیس.

در ابتدای این جلسه که خانواده های مددجویان و کارکنان این مرکز حضور داشتند همایون نوروزیان رئیس موسسه خیریه و بازپروری همای رحمت گزارشی از فعالیت این مرکز ارائه کرد.

کد مطلب 931339

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