دوران ریاست هاشمی شاهرودی طلایی و استثنایی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مفید صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضائیه که در حوزه ریاست قوه قضائیه و با حضور سران سه قوه برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات آیت الله هاشمی شاهرودی در10 ساله اخیر گفت: این دوران را باید استثنایی و طلایی توصیف کنیم چرا که شاهد خدمات ارزنده ای از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی بودیم.

وی تصریح کرد: تلاشهای هاشمی شاهرودی علاوه بر ارتقاء دستگاه قضایی و سازمانهای وابسته باعث احیای دادسراها و کاهش اطاله دادرسی گردید.

آیت الله مفید به لوایح تهیه شده در دوره مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی اشاره کرد و گفت: در این دوره شاهد تهیه لوایح مهمی همچون لایحه مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، مجازاتهای جایگزین حبس، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و لوایح دیگری بودیم که می تواند برای سایر کشورها قابل استفاده باشد.

رئیس دیوانعالی کشور گفت: در 10 ساله مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی اقدامات بسیاری در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها صورت گرفته است اما متاسفانه با این وجود هنوز جرم و جنایت و کارهای خلاف در جامعه کم نشده است و مرتب پرونده های کلاهبرداری، چک و زنای به عنف و مسائل خانوادگی به دستگاه قضایی وارد می شود.