تلاشی تازه برای رونق اکران ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح "اذان تا اذان" در ماه رمضان امسال یکی از برنامه‌هایی است که قرار است از طریق آن رکود حاکم بر سالن‌های سینما در ایام ماه مبارک پایان بگیرد. اجرای کامل این طرح مشروط و وابسته به شرایط مختلف است. اگرچه اداره اماکن و شورای صنفی برای نمایش این فیلم‌ها مشکلی ندارند اما مشخص نیست صدور پروانه نمایش برای فیلم‌هایی که پیشتر روی پرده رفته‌اند و قرار است برای دومین بار و البته در قالب تازه‌ اکران شوند، به سادگی اتفاق می‌افتد و زمینه نمایش این فیلم‌ها فراهم می‌شود.

قطعا پیش از اجرای طرح نمی‌توان درباره تاثیر آن بر روند نمایش فیلم‌ها و فروش آن صحبت کرد. اما نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته برنامه‌های مختلف برای رونق دادن به سینماها در ایام ماه رمضان اجرا شده که هیچ‌ کدام به نتیجه مفید نرسیده است. بازنگری در این تجربه‌های بی‌فرجام می‌تواند مانع گره خورد طرح "اذان تا اذان" به سرنوشت طرح‌های شکست خورده قبلی شود.

اکران فیلم‌های جذاب و پرمخاطب در ماه رمضان نمی‌تواند تنها راه جذب مخاطب باشد. به دلیل شرایط خاص این ماه سینما رفتن از برنامه‌های بیشتر مردم حذف می‌شود و طبیعی است که برنامه‌ریزی برای رونق دادن به سالن‌هایی که در این روزها گرفتار رکود و سکون هستند سخت باشد.

به نظر می‌رسد برای برون رفت از این بحران نیاز به استفاده از تجربه‌های گذشته و راهکارهای تازه‌ای است که با توجه به مقتضیات جامعه امروز شکل گرفته است. ویژگی‌های جامعه امروز با مختصات جامعه در دهه 60 و 70 تفاوت دارد. گستردگی تفریحات مانع از آن شده که سینما مانند گذشته به ارزان‌ترین تفریح خانواده‌ها تبدیل شود.

تنوع برنامه‌های تلویزیون و پخش مجموعه‌های متعدد در فاصله زمانی کوتاه یکی از دلایلی است که مانع سینما رفتن مردم می‌شود، بساط سرگرمی در ماه رمضان را تلویزیون با هزینه‌ای پایین و شرایطی سهل و ساده برای اقشار مختلف جامعه فراهم می‌کند.

گزینش فیلم‌ها، ساعت نمایش آنها و سینماهایی که برای این طرح انتخاب می‌شوند مجموعه‌ای از عوامل مختلف باید دست به دست هم دهند تا این طرح اجرا شود. طرح "اذان تا اذان" می‌تواند اولین قدم برای شناسایی و برنامه‌ریزی برای اکران ماه رمضان باشد. اما این گام‌ها نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

نمایش فیلم‌های مهم و تاثیرگذار سینمای ایران در سال‌های دور در پردیس‌های سینمایی که امسال پرمخاطب‌ترین سالن‌های سینما بوده‌اند در کنار ادامه نمایش فیلم‌های پرفروش اکران تابستان می‌تواند این امید را به وجود بیاورد که مخاطبان از این فیلم‌ها استقبال کنند. اما میزان این استقبال بستگی به انتخاب درست فیلم‌ها و سالن‌های نمایش‌دهنده این آثار دارد.