"آقا صادق" عنایتی به ما نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع آیت الله هاشمی شاهرودی و معارفه آیت الله صادق لاریجانی که صبح روز دوشنبه در محل حوزه ریاست این قوه حاشیه های جالبی را به دنبال داشت.

*آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام ناطق نوری، آیت الله جنتی، دکتر محمود احمدی نژاد، حجت الاسلام محسنی اژه ای، محسن رضایی، رحیم صفوی، محمد باقر قالیباف، اعضای شورای نگهبان ، کلیه مسئولان حوزه قضا و برخی از وزرا و معاونان رئیس جمهور از جمله مسئولان لشکری و کشوری حاضر در مراسم بودند.

* محمود احمدی نژاد با تاخیر در اواسط سخنرانی آیت الله هاشمی شاهرودی وارد سالن شد و به فاصله یک صندلی کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی نشست. خوش و بش این دو مقام ، اولین دیدار پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بود.

* هنگام ورود آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی حاضران در جلسه با صدای بلند صلوات فرستادند.

* با اتمام سخنرانی دکتر احمدی نژاد و قبل از سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی تمام مسئولان دولتی جلسه را ترک کردند.

* حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری پیش از آغاز سخنان دکتر احمدی نژاد جلسه را ترک کرد.

* آیت الله جنتی نیز در حین سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی جلسه را ترک کرد.

* هنگامی که آیت الله صادق لاریجانی در سخنان خود به این نکته تاکید کرد که " بنده در همین جا اعلام می دارم که در همین راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد." تمام سالن احسنت گفتند و سخنان وی را به این طریق تایید کردند.

* رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در حین سخنرانی برادر خود را به نام " آقا صادق" خطاب می کرد و در یک جا به مزاح گفت که :" آیت الله هاشمی شاهرودی به حرفهای ما عنایت داشتند اما ما از اخلاق آقا صادق اطلاع داریم که این را هم از ما دریغ خواهند کرد."