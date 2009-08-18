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۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

تشکیل کانونهای فرهنگی نیازمند پشتیبانی مادی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: تشکیل کانونهای فرهنگی احتیاج به پشتیبانی مادی دارد تا رونق بیش از پیش فعالیتهای فرهنگی مساجد را به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدجواد جعفری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: وقتی فعالیتهای فرهنگی از درون مساجد می ‌جوشد این فعالیتها توام با معنویت و سرشار از ارزشهای اسلامی است و در چنین شرایطی مخاطبان پیرامون مسجد که تحت پوشش این فعالیتها قرار می‌ گیرند انسانهای خود ساخته و رشد یافته خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد در پایان سال گذشته در خراسان رضوی براساس مجوزهای صادر شده 331 کانون است و یک سهمیه برای سال 88 به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها ابلاغ شده است که تا پایان سال تعداد کانونهای جدیدی که ایجاد می‌شود 179 کانون خواهد بود.

جعفری افزود: در حال حاضر در 850 مسجد طرح تلاوت نور و 250 مسجد در سراسر استان تفسیر قرآن انجام می‌شود و کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سال جاری با یک برنامه بسیار منسجم در حوزه‌های کتابخانه‌ها، جشنواره‌های ادبی و هنری، مسابقات کتابخانه‌ای، آموزشهای فرهنگی و هنری، برگزاری جشنواره‌ها، اوقات فراغت فعالیت خواهد کرد.

وی گفت: وقتی فعالیتهای فرهنگی از درون مساجد می‌ جوشد این فعالیتها توام با معنویت و سرشار از ارزشهای اسلامی است و در چنین شرایطی مخاطبان پیرامون مسجد که تحت پوشش این فعالیتها قرار می‌گیرند انسانهای خود ساخته و رشد یافته خواهند شد.

کد مطلب 931411

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