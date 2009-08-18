تشکیل کانونهای فرهنگی نیازمند پشتیبانی مادی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدجواد جعفری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: وقتی فعالیتهای فرهنگی از درون مساجد می ‌جوشد این فعالیتها توام با معنویت و سرشار از ارزشهای اسلامی است و در چنین شرایطی مخاطبان پیرامون مسجد که تحت پوشش این فعالیتها قرار می‌ گیرند انسانهای خود ساخته و رشد یافته خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد در پایان سال گذشته در خراسان رضوی براساس مجوزهای صادر شده 331 کانون است و یک سهمیه برای سال 88 به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها ابلاغ شده است که تا پایان سال تعداد کانونهای جدیدی که ایجاد می‌شود 179 کانون خواهد بود.

جعفری افزود: در حال حاضر در 850 مسجد طرح تلاوت نور و 250 مسجد در سراسر استان تفسیر قرآن انجام می‌شود و کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سال جاری با یک برنامه بسیار منسجم در حوزه‌های کتابخانه‌ها، جشنواره‌های ادبی و هنری، مسابقات کتابخانه‌ای، آموزشهای فرهنگی و هنری، برگزاری جشنواره‌ها، اوقات فراغت فعالیت خواهد کرد.

وی گفت: وقتی فعالیتهای فرهنگی از درون مساجد می‌ جوشد این فعالیتها توام با معنویت و سرشار از ارزشهای اسلامی است و در چنین شرایطی مخاطبان پیرامون مسجد که تحت پوشش این فعالیتها قرار می‌گیرند انسانهای خود ساخته و رشد یافته خواهند شد.