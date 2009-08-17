آیت الله مکارم شیرازی از بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، آیت الله مکارم شیرازی ظهر دوشنبه از فعالیتهای پژوهشی بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی شامل گروه پژوهشی قرآن و فقه و اصول بازدید و با نوع فعالیت سایر گروه های 14 گانه این بنیاد نیز آشنا شد.

وی در پایان این بازدید ضمن تقدیر از فعالیتهای ارزشمند بنیاد پژوهشهای آستان قدس راهکارهایی برای بهبود این برنامه ها ارائه کرد.

در این بازدید، حجت الاسلام علی اکبر الهی خراسانی مهمترین فعالیتها و افتخارات پژوهشی بنیاد را در سنوات اخیر تالیف کتابهای "المعجم فی فقه لغه القرآن و سربلاغته" و "نصوص فی علوم القرآن" دانست.

مدیرعامل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی افزود: از زمان تاسیس بنیاد پژوهشهای آستان قدس تاکنون دو هزار و 229 جلد در تیراژ 9 میلیون و 96 هزار و 250 نسخه کتاب توسط این بنیاد منتشر شده که از این تعداد هزار و 193 جلد چاپ اول و یک هزار و 36 جلد چاپهای بعدی بوده است.