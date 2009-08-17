آمریکا در صدد همکاری با نیروهای کرد و عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "ریموند اودیرنو" گفت که آمریکا در حال بحث درباره تدابیری است که بر اساس آن نیروهای این کشور می توانند با نیروهای عراقی و نیروهای کرد در مناطق بحرانی در شمال عراق همکاری کنند.

وی گفت که او این مسئله را با وزرای دولت مرکزی عراق و منطقه خودمختار کردستان مورد بحث قرار داده است.

اودیرنو که در بغداد در جمع خبرنگاران صحبت می کرد گفت:"یکی از چیزهایی که ما توصیه می کنیم این است که در ابتدا ما یک نیروی امنیتی آمریکایی- عراقی و دولت محلی کردستان را داریم تا این نیروها اعتماد سازی کنند".

وی گفت: من این موضوع را با نوری المالکی نخست وزیر و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق مورد بحث و مذاکره قرار داده ام و آنها از من خواسته اند این مسئله را مورد بررسی قرار دهم.

وی هدف از این برنامه را از بین بردن شکافی عنوان کرد که القاعده بین عراقی ها و کردها و نیروهای کردستان ایجاد کرده است.

اودیرنو افزود: این بحث ها به خاطر تدابیر بالقوه هنوز در مراحل نخستین مذاکره قرار دارد و این برنامه نیروهایی آمریکایی را در روستاها مستقر خواهد کرد و این امر ارتباطی با توافقنامه امنیتی بین دو کشور ،که بر اساس آن نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2011 باید عراق را ترک کنند، ندارد.