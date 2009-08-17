محمد جواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گفتگوی عصر امروز دوشنبه خود در دادسرای تهران با قاضی مرتضوی دادستان تهران درباره دلایل جلوگیری از ادامه انتشار روزنامه توضیح داد: در نامه ای که بازپرسی شعبه 13 دادسرای دولت از سوی آقای مقدمی به معاونت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد مبنی بر جلوگیری از انتشار روزنامه فرستاده ، بدون اشاره به موردی مشخص دلیل این اقدام شکایات متعدد خصوصی و عمومی و ادامه مسیر علی رغم تذکرات داده شده اعلام شده است.

علت توقیف روزنامه

مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی درعین حال توضیح داد: در دادسرا به من گفتند که مصاحبه آقای کروبی با روزنامه در شماره دیروز و مصاحبه فرزند آقای کروبی درباره نامه دبیرکل حزب اعتماد ملی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات تخلف روزنامه محسوب می شود و بر این اساس تا اطلاع ثانوی از انتشار آن جلوگیری می شود.

درخواست تجدید نظر

وی ادامه داد: بنده نسبت به این مسئله اعتراض کردم و گفتم ممکن است با توجه به کثرت وسرعت کار همچنین گستردگی اتفاقات جامعه امروز و حساسیتهای مخاطب ناخواسته به برخی نکات توجه نشده باشد که حساسیت مقام قضایی را دربر داشته باشد اما با توجه به فضایی که در کشور وجود دارد و با توجه به حرکت روزنامه در نزدیک به 1000 شماره در چارچوب منافع ملی و حقوق شهروندی، میثاق با آرمانهای حضرت امام راحل، قانون مطبوعات و سیاستهای ابلاغی اما لازم است در تصمیم به توقیف موقت روزنامه تجدید نظر شود.

ارجاع درخواست اعتماد ملی به شعبه 13

حق شناس خبر داد که مرتضوی درخواست وی را به بازپرس شعبه 13 ارجاع داده است.

وی با بیان اینکه در روزهای آینده با جدیت پیگیر انتشار مجدد روزنامه خواهد بود خواستار آن شد که مقامات قضایی به این نکته وقوف داشته باشند که عدم انتشار روزنامه اعتماد ملی به عنوان پرمخاطب ترین روزنامه غیر دولتی با مخاطبان گسترده در جامعه به ویژه نخبگان کمکی به بهبود شرایط نمی کند و لاجرم بخشی از مخاطبان را به سوی رسانه هایی گسیل می کند که مطمئنا در راستای منافع ملی و قوانین مورد نظر جمهوری اسلامی حرکت نمی کنند.

60 شکایت از 1000 شماره اعتماد ملی

مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی در پاسخ به این سئوال که شکایات خصوصی و عمومی که دلیل توقیف موقت روزنامه ذکر شده است به چه میزان بوده است گفت: در حدود 1000 شماره روزنامه حدود 60 شکایت علیه مطالب مندرج در آن صورت گرفته که 75 درصد آنها مربوط به سازمانهای دولتی، وزارتخانه ها و چهره هایی است که به نوعی با بودجه دولتی ارتزاق می کنند، 20 درصد شکایات از سوی مدعی العموم و 5 درصد آن ( 3 شکایت ) از سوی اشخاص حقیقی بوده است.

حق شناس که عصر دوشنبه در مقابل دفتر روزنامه اعتماد ملی با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با اشاره به انتقادات مردمی نسبت به ایجاد محدودیت در کار این رسانه ، تعطیلی آن را روندی نامطلوب در فضای کنونی خواند.