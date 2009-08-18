تجلیل از بزرگان و تاثیرگذاران موسیقی مقاومت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره موسیقی مقاومت در کرمانشاه که دوشنبه شب در تالار انتظار این شهر برگزار شد از 10هنرمند تاثیرگذار در عرصه موسیقی دفاع مقدس با اهدا لوح تقدیر و تندیس ویژه جشنواره تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم از حاج محمد صادق آهنگران، زنده یاد بابک بیات، محمد بیگلری پور، احمد علی راغب، حمید سبزواری، محمود شاهرخی، اسفندیار قره باغی، محمد گلریز، عباس مشفق کاشانی و زنده یاد مجتبی میرزاده تقدیر و تجلیل شد.

در ابتدای این مراسم که با نمایش 10 کلیپ ساخته شده در خصوص این هنرمندان آغاز شد، نمایش کلیپهای ویژه زنده یادان استاد بابک بیات و مجتبی میرزاده هنرمند کرمانشاهی جو سالن را متاثر خود ساخت.

در هنگام معرفی زنده یاد مجتبی میرزاده، همسر وی جهت دریافت تندیس به روی سن رفت که با تشویق ممتد حاضرین همراه شد، در این هنگام همسر و خانواده این هنرمند فقید با چشمانی اشکبار به ابراز احساسات حاضرین پاسخ گفتند.

لوح فشرده "نواهای جاودانه" مجموعه آثار حاج صادق آهنگران رونمایی شد

در ادامه این مراسم از آثار حاج محمد صادق آهنگران که در قالب لوح فشرده چند رسانه ای تحت عنوان "نواهای جاودانه" تهیه شده است، رونمایی شد.

این مراسم با حضور معاون هنری وزارت ارشاد و جمع کثیری از اساتید، هنرمندان و علاقمندان عرصه موسیقی در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.