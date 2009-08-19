درآمد پست گیلان 3.8 درصد نزول داشته است

عیسی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: همچنین طی این مدت درآمدهای قراردادی پست گیلان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد منفی و درآمدهای غیر قراردادی حدود 13 درصد رشد مثبت داشته است.

وی عنوان کرد: ترافیک چهار ماهه پست یافته اداره کل پست گیلان یک هزار و200 مرسوله و درآمد آن پنج میلیون و 750 هزار ریال بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: سرویس پست یافته یکی از خدماتی است که نیازی به هزینه ندارد و به راحتی می توان دراین زمینه کارکرد و درآمد وارد شبکه پستی است.

عزیزی بیان داشت: شرکت پست با توجه به وضعیتی که داشته حدود 270 نمونه از قراردادهای مختلف را در پرتال شرکت قرارداده و بر اساس مصوبه هیئت مدیره 10 درصد این 270 قرارداد باید تا پایان مرداد ماه جاری منعقد شود.

مدیرکل پست استان گیلان بر لزوم حفظ قراردادهای موجود پست گیلان تاکید کرد و افزود: بر اساس تاکیدات مدیرعامل شرکت پست کشورهیچ استانی و رئیس اداره ای مجاز به فسخ قرار داد نبوده و درهر شرایطی باید قراردادها تمدید شود.

وی تاکید کرد: به هیچ طرف قراردادی به عنوان مشتری ثابت نباید نگاه کرد چرا که بازارهای متنوعی وجود دارد باید به آنها دست پیدا کرد.

این مسئول ادامه داد: ترافیک سرویس پیشتاز اداره کل پست گیلان در چهار ماهه اول سال جاری حدود 15 درصد رشد منفی داشته که باید مورد بررسی قرار گیرد.