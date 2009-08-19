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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۳۶

طی چهار ماهه سال جاری؛

درآمد پست گیلان 3.8 درصد نزول داشته است

درآمد پست گیلان 3.8 درصد نزول داشته است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل پست استان گیلان گفت: وضعیت درآمد پست استان گیلان در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.8 درصد نزول داشته است.

عیسی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: همچنین طی این مدت درآمدهای قراردادی پست گیلان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد منفی و درآمدهای غیر قراردادی حدود 13 درصد رشد مثبت داشته است.

وی عنوان کرد: ترافیک چهار ماهه پست یافته اداره کل پست گیلان یک هزار و200 مرسوله و درآمد آن پنج میلیون و 750 هزار ریال بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: سرویس پست یافته یکی از خدماتی است که نیازی به هزینه ندارد و به راحتی می توان دراین زمینه کارکرد و درآمد وارد شبکه پستی است.

عزیزی بیان داشت: شرکت پست با توجه به وضعیتی که داشته حدود 270 نمونه از قراردادهای مختلف را در پرتال شرکت قرارداده و بر اساس مصوبه هیئت مدیره 10 درصد این 270 قرارداد باید تا پایان مرداد ماه جاری منعقد شود.

مدیرکل پست استان گیلان بر لزوم حفظ قراردادهای موجود پست گیلان تاکید کرد و افزود: بر اساس تاکیدات مدیرعامل شرکت پست کشورهیچ استانی و رئیس اداره ای مجاز به فسخ قرار داد نبوده و درهر شرایطی باید قراردادها تمدید شود.

وی تاکید کرد: به هیچ طرف قراردادی به عنوان مشتری ثابت نباید نگاه کرد چرا که بازارهای متنوعی وجود دارد باید به آنها دست پیدا کرد.

این مسئول ادامه داد: ترافیک سرویس پیشتاز اداره کل پست گیلان در چهار ماهه اول سال جاری حدود 15 درصد رشد منفی داشته که باید مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 931569

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