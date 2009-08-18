کردستان مقام اول مسابقات ورزشهای زورخانه ای کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، تیم استان کردستان شامگاه دوشنبه توانست با برتری مقابل حریفان خود و با کسب بیشترین عنوان، مقام اول رقابتهای ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی کشور را به خود اختصاص دهد.

در جریان برگزاری این دوره از رقابتها که به مدت سه روز در مجموعه ورزشی آزادی سنندج برگزار شد، بعد از تیم کردستان که به عنوان اول رسید تیمهای مازندران و کرج نیز عنوانهای دوم و سوم را کسب کردند.

در بخشهای مختلف نیز بیشترین عناوین اول تا سوم به بازیکنان تیم استان کردستان رسید و بعد از کردستان نفرات تیمهای اصفهان و کرج بیشترین عناوین برتر را کسب کردند.

در قسمت چرخ تیز تیمهای کرج، کردستان و کرمانشاه اول تا سوم شدند و عناوین اول تا سوم بخش چرخ چمنی نیز به کرج، کرمان و کردستان رسید.

در بخش مرشدی، کردستان اول شد و خراسان و اصفان مقامهای دوم و سوم را کسب کردند و در بخش تیمی زورخانه ای نیز استان های کردستان، کرمان و اصفهان اول تا سوم شدند.

رقابتهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان کردستان با حضور 92 کشتی گیر از 22 استان کشور و به مدت سه روز در سالن ورزشی آزادی سنندج برگزار شد.