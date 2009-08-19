به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "باراک اوباما" این سخن را دیروز سه شنبه در نشست خبری مشترکی با حسنی مبارک در کاخ سفید بیان کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در این نشست گفت : اسرائیل گفتگوها در مورد از سرگیری مذاکرات خاورمیانه را جدی گرفته است.

او به این گزارش استناد کرد که دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ، تصمیم گرفته که برای ساخت و سازهای جدید شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی رود اردن، اجازه ای صادر نکند.

باراک اوباما روز دوشنبه نیز این تصمیم دولت اسرائیل را "حرکتی در جهت درست" دانست، اما اذعان کرد که هنوز زمینه پیشرفت واقعی در مذاکرات صلح فراهم نشده است.

او همچنین برچیده شدن شماری از موانع امنیتی اسرائیل در کرانه غربی و بهبود عملکرد نیروهای امنیتی گروه فتح وابسته به محمود عباس را دلگرم کننده دانست.

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به ارتباط دیپلماتیک مصر با اسرائیل، گروه های فلسطینی از جمله گروه حماس و نیز با کشورهای عرب دیگر، بر نقش مهم دولت مصر برای آغاز مذاکرات صلح خاورمیانه تاکید کرد.

او از تمام طرفین در مذاکرات صلح خاورمیانه درخواست کرد که برای شروع مذاکرات صلح تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

"حسنی مبارک"رئیس جمهور مصر هم در این نشست درخواست مقام های اسرائیل برای موافقت در مورد خطوط مرزی و راه حل های "موقت" بین اسرائیل و فلسطینی ها را رد کرد و بر نهایی و دائمی بودن آن ها تاکید کرد.

حسنی مبارک همچنین اذعان کرد که دستیابی به صلح بین اسرائیل و همسایگان عرب این کشور، به ویژه فلسطینی ها آسان نخواهد بود.

رئیس جمهوری مصر گفت که با باراک اوباما در مورد برنامه هسته ای ایران گفتگوهایی داشته است.

او از اظهار نظر بیشتر در این مورد خودداری کرد.