سازمانهای مردم نهاد نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند

محمدحسین فرمهینی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: حضور نخبگان و نگاه کارشناسی در سازمانهای مردم نهاد این تشکلها را به بازویی حمایتی و سازنده تبدیل کرده است که نقش خوبی را در حوزه میراث فرهنگی می توانند ایفا کنند.
وی با بیان اینکه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسان و نخبگان اجتماعی و بهرهگیری از توان آنان در بهبود وضعیت، از تشکلهای مردم نهاد حمایت میکند، خاطرنشان کرد: در این راستا با تجهیز کمپهای اطلاعرسانی در سطح شهرها و نقاط معین شده انتظار می رود این تشکلها نقش خود را در معرفی جاذبههای مختلف شهر و منطقه خود به مسافران تابستانی ایفا کنند که این سازمان نیز امکانات لازم را در اختیار این تشکلها قرار می دهد.
فراهانی تبلیغات و اطلاعرسانی از جاذبههای گردشگری استان مرکزی را از رئوس برنامههای این سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: با نصب بنرهای متناسب با هر شهرستان تلاش شده است با معرفی شاخصهای گردشگری و آئینی مردم آن منطقه زمینه و بستر لازم برای جذب گردشگر به مناطق مختلف استان مرکزی فراهم شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی برگزاری جشنوارهها و مراسمهای گوناگون را در مناطق مختلف استان با هدف معرفی ویژگیهای مناطق مختلف استان به مسافران و دیگر مردم استان مرکزی از دیگر برنامههایی عنوان کرد که در ایام تابستان در استان به اجرا در میآید.
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