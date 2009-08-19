اکیپهای پزشکی به مناطق محروم استان مرکزی اعزام شدند

محمد آزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اعزام این نیروها در قالب طرحهای بسیج سازندگی در استان انجام می شود و در این راستا توجه به مناطق محروم از اولویتهای اصلی است.

وی افزود: اعزام 100 اکیپ گروه جهادی دانشجویی به مناطق محروم، تعمیر و مرمت 60 مسجد توسط گروه‌ های جهادی دانشجویی، برگزاری کلاسهای تقویتی جبرانی توسط بسیج فرهنگیان در مناطق محروم، بکارگیری 200 هزار نفر روز در بخشهای جهاد کشاورزی و امور دام، شیلات و آبخیزداری، برگزاری کلاسهای پیشگیری از مواد مخدر در 22 حوزه مقاومت و ریشه‌ کنی بی‌ سوادی زیر 50 سال از برنامه ‌های سال جاری بسیج سازندگی است.

این مسئول سهمیه بکارگیری جوانان در طرحهای بسیج سازندگی در زمینه اشتغال، اردوهای طرح هجرت در سال گذشته را 200 هزار نفر روز بیان کرد و ادامه داد: این سهمیه در سال جاری به 650 هزار نفر روز رسیده است.