230 میلیارد ریال تعهدات مردمی استان مرکزی در امر مدرسه سازی است

محمد صادق قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعهدات شامل احداث پروژه، اهدای زمین و مستغلات، اهدای مصالح و تجهیزات و کمکهای نقدی می باشد که نسبت به سال گذشته 9.5 درصد رشد داشته است.

وی افزود: تعهدات مردمی در سال گذشته مبلغی معادل 210 میلیارد ریال در قالب 137 تعهد شامل احداث پروژه، اهدای زمین و مستغلات، اهدای مصالح و تجهیزات و کمک های نقدی بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری پیش بینی می شود در صورت ابلاغ اعتبارات تعداد 57 پروژه با 282 کلاس به بهره برداری برسد، خاطرنشان کرد: اعتبار ابلاغ شده امسال تاکنون 143 میلیارد ریال شامل اعتبارات استانی معادل 66 میلیارد ریال، اعتبار ملی معادل دو میلیارد ریال و اعتبار قانون تخریب و بازسازی معادل 75 میلیارد ریال است.

قائمی اعتبارات عمرانی این اداره کل در سال گذشته را حدود 250 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: برای این میزان اعتبار، 351 طرح برای یک هزار و96 کلاس درس تعریف شده است.

وی اظهار داشت: پروژه های استانی سال گذشته 155 پروژه در قالب 102 کلاس درس و پروژه‌های مشارکتی استان 18 پروژه در قالب 118 کلاس درس بوده است.

این مسئول ادامه داد: با توجه به تلاشهای به عمل آمده در سال گذشته، تعداد 66 طرح آموزشی در قالب 327 کلاس با هزینه ای معادل 113 میلیارد و 215میلیون ریال به بهره برداری رسید که از این تعداد 19 پروژه دارای فضای سالن ورزشی، خوابگاهی، کارگاهی و نمازخانه است.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان مرکزی، کمبود شدید اعتبارات عمرانی جهت اجرای به موقع، عدم تامین تخصیص مورد نیاز و به موقع به پروژه ها، کمبود پیمانکاران و وجود مطالبات قابل توجه در پروژه های تحویلی از جمله موانع و مشکلات این اداره در جهت تکمیل عملیات اجرایی پروژه ها و بهره برداری آنها عنوان کرد.