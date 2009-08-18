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۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

همزمان با فرارسیدن رمضان؛

اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی نظارت خود را شدت بخشید

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: باتوجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و در راستای تامین سلامت فرآورده‌های خام دامی طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان توسط دامپزشکی استان در خراسان رضوی به اجرا در می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر جعفر عطارباشی صبح سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در ماه مبارک رمضان، کلیه مراکز نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی شامل اماکن تولید و عرضه انواع گوشت سفید و قرمز، رستوران ها، هتل ها، آشپزخانه ها و ... در سطح استان و بویژه شهرستان مشهد تحت کنترل و نظارت ویژه قرار گرفته به طور مستمر بازرسی خواهند شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا و با هماهنگی شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد اکیپهایی به طور مستمر و صبح و عصر به همراه بازرسانی از سایر نهادهای ذیربط در قالب تیمهای بازرسی و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی، محصولات کشتارگاه‌های دام و طیور مشهد را تحت نظارت بهداشتی قرار داده و سایر مراکز از قبیل سردخانه‌های نگهداری فرآورده‌های خام دامی، واحدهای عرضه تحت پوشش اتحادیه مرغ و ماهی، کلیه رستورانها و آشپزخانه‌های استان، توسط اکیپهای دامپزشکی در ماه مبارک رمضان تحت نظارت ویژه قرار خواهند داشت.

دکتر عطارباشی خاطرنشان کرد: باتوجه به رویکرد عموم مردم جهت تامین مایحتاج و فرآورده‌های خام دامی و پروتئینی و توزیع گسترده فرآورده‌های فوق به صورت تازه و منجمد در فروشگاهها و مراکز عرضه سطح شهر در ماه مبارک رمضان و نیز احتمال سوء استفاده برخی از افراد سودجو و فرصت طلب، به ویژه فروشندگان دوره‌گرد و افراد دست فروش جهت عرضه فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی و ارزان قیمت از قبیل گوشت قرمز بدون مهر دامپزشکی، گوشت از پیش چرخ شده، مرغ قطعه‌بندی شده فاقد هویت، حمل و نقل و عرضه انواع گوشت سفید و قرمز با وسایل فاقد سردخانه و فرآورده‌های بسته‌بندی شده غیرمجاز بدون تاریخ تولید و عرضه و کد دامپزشکی، لازم است کلیه شهروندان جهت پیشگیری از ابتلای به انواع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و نیز حفظ سلامتی خود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، به ویژه تخلفات فوق، مراتب را به نزدیکترین شبکه دامپزشکی اطلاع داده تا برخورد قانونی و لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 931643

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