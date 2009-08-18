اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی نظارت خود را شدت بخشید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر جعفر عطارباشی صبح سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در ماه مبارک رمضان، کلیه مراکز نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی شامل اماکن تولید و عرضه انواع گوشت سفید و قرمز، رستوران ها، هتل ها، آشپزخانه ها و ... در سطح استان و بویژه شهرستان مشهد تحت کنترل و نظارت ویژه قرار گرفته به طور مستمر بازرسی خواهند شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا و با هماهنگی شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد اکیپهایی به طور مستمر و صبح و عصر به همراه بازرسانی از سایر نهادهای ذیربط در قالب تیمهای بازرسی و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی، محصولات کشتارگاه‌های دام و طیور مشهد را تحت نظارت بهداشتی قرار داده و سایر مراکز از قبیل سردخانه‌های نگهداری فرآورده‌های خام دامی، واحدهای عرضه تحت پوشش اتحادیه مرغ و ماهی، کلیه رستورانها و آشپزخانه‌های استان، توسط اکیپهای دامپزشکی در ماه مبارک رمضان تحت نظارت ویژه قرار خواهند داشت.

دکتر عطارباشی خاطرنشان کرد: باتوجه به رویکرد عموم مردم جهت تامین مایحتاج و فرآورده‌های خام دامی و پروتئینی و توزیع گسترده فرآورده‌های فوق به صورت تازه و منجمد در فروشگاهها و مراکز عرضه سطح شهر در ماه مبارک رمضان و نیز احتمال سوء استفاده برخی از افراد سودجو و فرصت طلب، به ویژه فروشندگان دوره‌گرد و افراد دست فروش جهت عرضه فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی و ارزان قیمت از قبیل گوشت قرمز بدون مهر دامپزشکی، گوشت از پیش چرخ شده، مرغ قطعه‌بندی شده فاقد هویت، حمل و نقل و عرضه انواع گوشت سفید و قرمز با وسایل فاقد سردخانه و فرآورده‌های بسته‌بندی شده غیرمجاز بدون تاریخ تولید و عرضه و کد دامپزشکی، لازم است کلیه شهروندان جهت پیشگیری از ابتلای به انواع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و نیز حفظ سلامتی خود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، به ویژه تخلفات فوق، مراتب را به نزدیکترین شبکه دامپزشکی اطلاع داده تا برخورد قانونی و لازم صورت پذیرد.