به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، رمضان کریتی ‌ثانی گفت: بهره‌برداری از ذخایر زغال‌سنگ طبس در 2 فاز تعریف شد که فاز یک به بهره‌برداری رسیده و با ظرفیت 5/1 میلیون تن زغال‌سنگ و 750 هزار تن کنسانتره در حال انجام است و فاز 2، با هدف تولید سالانه 750 هزار تن زغال‌سنگ و 450 هزار تن کنسانتره زغال‌سنگ طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ طبس در مورد میزان پیشرفت این فاز گفت: در حال حاضر، عملیات اکتشاف تکمیلی، مطالعات فنی و اقتصادی و همچنین مهندسی پایه توسط مشاور خارجی ADAM انجام گرفته و مناقصه بین‌المللی آن جهت انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح در سال 84 برگزار و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های «کانی‌کاوان شرق» و CMC از کشور چین به‌عنوان برنده مناقصه تعیین و قرارداد انجام کار در سال 86 منعقد شد.

وی افزود: مدت اجرای طرح، 45 ماه از زمان گشایش اعتبارات اسنادی است.

کریتی ثانی با اشاره به این‌که مبلغ قرارداد حدود 82 میلیون یورو در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، 400 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.