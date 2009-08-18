"گورباچف" و "ال گور" در رقابت برای ایجاد دامنه اینترنتی سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، کنترل آدرسهای اینترنتی از سال 2010 از دست سازمان بین المللی ثبت نامها و دامنه های اینترنتی (آیکان) خارج می شود.

این استقلال دامنه های اینترنتی موجب شده است رقابت شدیدی میان سازمانهای سبز و دوستدار محیط زیست در ارائه پسوند eco. ایجاد شود.

یکی از این سازمانها، انجمن "دات اکو" در کالیفرنیا است که زیر نظر معاون بیل کلینتون است. سازمان سبز کانادایی "اتاق بزرگ"، سازمان بین المللی حفظ محیط زیست و سازمان بین المللی صلیب سبز زیر نظر "میخائیل گورباچف" از دیگر انجمنهایی هستند که در رقابت برای ایجاد دامنه eco. تلاش می کنند.

براساس گزارش تلگراف، هدف از تشکیل این دامنه مبارزه با انتشار دی کسید کربن و گرمای جهانی است.

پیش از این اعلام شده بود که همکاری آیکان - سازمان ثبت نامها و دامنه های اینترنت - از سپتامبر سال جاری با دولت آمریکا به پایان می رسد و این سازمان از ماه اکتبر به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد.

آیکان یک سازمان عام المنفعه است که در سال 1998 با هدف ثبت نامها و دامنه های اینترنت تاسیس شد. این سازمان از زمان تاسیس خود تاکنون زیر نظر وزارت بازرگانی آمریکا کار می کند.

در گذشته فشارهای زیادی از سوی سیاستمداران آمریکایی بر روی آیکان در ثبت برخی از دامنه ها وجود داشت و بسیاری از کشورهای دنیا نیز با این مسئله که یک سازمان بین المللی زیر نفوذ قدرت دولت آمریکا باشد مخالف بودند.